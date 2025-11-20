Trường đại học Trà Vinh trao gần 200 suất học bổng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025 16:30

Ngày 20-11, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, ghi nhận nỗ lực của nhà trường trong nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Bà nhấn mạnh TVU tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học hiện đại và có ảnh hưởng trong khu vực.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc mừng tập thể trường đại học Trà Vinh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thay mặt tập thể viên chức, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường – báo cáo kết quả hoạt động năm qua. Theo đó, năm 2025, TVU thăng hạng trên WURI Ranking, đứng vị trí 29/400 trường đổi mới sáng tạo; xếp hạng 133/1.477 trường đại học xanh theo UI GreenMetric; tiếp tục được ghi nhận tại Giải thưởng Chuyển đổi số quốc gia và SEI Awards 2025.

Đến nay, Trường ĐH Trà Vinh có 27 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế FIBAA, ABET, AUN. Hoạt động nghiên cứu khoa học có nhiều kết quả ứng dụng, trong đó có các nghiên cứu về nuôi cấy mô dừa sáp và chuyển giao quy trình trồng dừa sáp. Sinh viên TVU đạt nhiều giải thưởng quốc tế như Giải Nhất Global Vietnam Business Startup, Giải Nhì UNESCO Water Challenge 2025.

Trường trao gần 200 suất học bổng với tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng từ các quỹ học bổng và nhà tài trợ cho sinh viên.

Năm 2025, nhà trường có 5 ứng viên đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư; 11 viên chức bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ hoặc Bác sĩ chuyên khoa II; nhiều tập thể, cá nhân nhận Huân chương Lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, trường trao gần 200 suất học bổng với tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng từ các quỹ học bổng và nhà tài trợ: Quỹ Giáo sư Nguyễn Thiện Thành, Quỹ Từ thiện Trí Tuệ, học bổng Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Thái Bình… Đây là nguồn động viên thiết thực giúp sinh viên nỗ lực học tập và vượt qua khó khăn.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là động lực để Nhà trường tiếp tục đổi mới và phát triển, đồng thời gửi lời tri ân đến các thế hệ thầy cô và các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng trường.