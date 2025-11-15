Quỹ học bổng Vừ A Dính khen thưởng 7 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi 15/11/2025 16:41

(PLO)- Quỹ học bổng Vừ A Dính khen thưởng cho 7 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và trao 150 suất học bổng cho các tân sinh viên của dự án 'Hỗ trợ sinh viên' năm học 2025-2026.

Ngày 15-11, Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức Chương trình Họp mặt sinh viên và Trao học bổng năm học 2025 – 2026 tại TP.HCM.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu khen thưởng cho các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Sự kiện nhằm tổng kết hoạt động của dự án “Hỗ trợ sinh viên”, đánh giá kết quả học tập năm học 2024 – 2025, tuyên dương các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, đón chào tân sinh viên năm, trao học bổng năm học mới và tri ân các đơn vị đồng hành

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu cho biết "Hỗ trợ sinh viên" là dự án chiến lược lâu dài để đào tạo nhân tài, với sự hỗ trợ của hơn 60 nhà tài trợ, bao gồm các trường đại học và cá nhân.

Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi Họp mặt.

"Chúng tôi đã ký kết tài trợ cho các em học sinh đến năm 2030. Đến nay, chúng tôi đã có 442 sinh viên tham gia, với 279 em đã tốt nghiệp ở nhiều ngành nghề, trong đó có bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, và sĩ quan quân đội. 92% trong số các em đạt loại khá và giỏi, với nhiều em tiếp tục làm việc trong các lĩnh vực quan trọng" – bà Trương Mỹ Hoa nói.

Bà Trương Mỹ Hoa cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ, các thầy cô giáo, và tất cả những người đã góp phần vào thành công của dự án .

Trao học bổng toàn phần cho 21 tân sinh viên

Sau 6 năm triển khai, Dự án Hỗ trợ sinh viên đã thu hút 59 nhà hảo tâm đồng hành, trao học bổng cho 492 sinh viên thuộc 38 dân tộc ở 49 tỉnh, thành phố, đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng trên cả nước.

Trong đó, ĐH Nguyễn Tất Thành đã tài trợ 181 suất học bổng toàn phần và nhiều doanh nghiệp đã trao các phần học bổng khác...

Các sinh viên theo học tại các trường Đại học như ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Hòa Bình, ĐH Đà Lạt, ĐH Tôn Đức Thắng… được miễn toàn bộ học phí trong suốt chương trình học; sinh viên của các trường còn lại được nhận học bổng 12 triệu đồng/năm/sinh viên do các mạnh thường quân tài trợ.

Tính đến nay, đã có 279 sinh viên của dự án đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng, nhiều em đã có việc làm ổn định và quay lại hỗ trợ các thế hệ đàn em.

Tân sinh viên của dự án "Hỗ trợ sinh viên" nhận học bổng từ các mạnh thường quân.

Riêng trong ngày 15-11, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã khen thưởng cho 7 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 21 tân sinh viên được trao học bổng toàn phần năm học 2025-2026, cùng hơn 100 phần học bổng đến từ các doanh nghiệp, tư nhân...

Cũng trong dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã kết nạp thêm 4 hội viên mới.