Quỹ Học bổng Vừ A Dính trao học bổng cho các em học sinh năm học mới 27/09/2025 18:35

(PLO)- Năm học mới, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tuyên dương các học sinh giỏi, trao học bổng cho các học sinh thuộc dự án "Ươm mầm tương lai".

Ngày 27-9, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã tổ chức chương trình họp mặt đầu năm học mới và trao học bổng năm học 2025-2026 cho các học sinh dân tộc và vùng biển đảo thuộc dự án "Ươm mầm tương lai" tại trường THCS - THPT Hồng Hà (Gò Vấp, TP.HCM).

Các em học sinh thuộc dự án "Ươm mầm tương lai" tham gia buổi gặp mặt

Theo đó, kết thúc năm học 2024-2025, dự án “Ươm mầm tương lai" của Quỹ học bổng Vừ A Dính đón nhận rất nhiều tin vui từ kết quả học tập và rèn luyện của các em.

240 em đạt loại Giỏi (chiếm tỉ lệ 96%), 11 em xếp loại Khá (chiếm tỉ lệ 46), 47 em tốt nghiệp THPT loại khá, giỏi đều đã thi đậu vào các trường Đại học tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai... Một số trường có tỉ lệ học sinh giỏi cao như trường Hồng Hà, Ngô Thời Nhiệm, Nam Việt, Phan Chu Trinh....

7 em đạt thành tích cao trong cuộc thi cấp thành phố và 47 em tốt nghiệp THPT loại khá giỏi và thi đậu Đại học. 46 em khối THPT được kết nạp vào CLB Vì Hoàng sa Trường Sa thân yêu. 46 em khối THPT được kết nạp vào CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

Năm học 2024-2025, em Giàng A Xoài, một học sinh đặc biệt của dự án "Ươm mầm tương lai", đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành THPT và đậu vào ngành công nghệ ô tô, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Sau trận lũ năm 2017 cướp đi cha mẹ. Em được Quỹ Vừ A Dính đưa vào TP.HCM học tại trường Hồng Hà, với sự giúp đỡ tận tình của thầy cô, em dần vượt qua nỗi đau, tiến bộ rõ rệt trong học tập và cuộc sống.

Sau khi đậu ĐH Nguyễn Tất Thành Giàng A Xoài vẫn gắn bó với trường THCS-THPT Hồng Hà khi quay lại làm việc trong tổ media của trường. Vào dịp khai giảng, Giàng A Xoài đã dùng tháng lương đầu tiên của mình để ủng cho cho quỹ học bổng Vừ A Dính.

Trong năm học 2025-2026, dù kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với trách nhiệm và tình cảm của mình, các trường THCS-THPT Hồng Hà, Ngô Thời Nhiệm, Phan Chu Trinh Bình Dương,… vẫn tiếp tục đồng hành với Quỹ học bổng Vừ A Dính cấp học bổng Ươm mầm tương lai cho học sinh của 12 tỉnh thành về học nội trú tại TP.HCM, Bình Dương và Cần Thơ, nâng tổng số các em đang còn tiếp tục thụ hưởng học bổng của dự án Ươm mầm tương lai là 232 em.

Trao học bổng cho các em học sinh

Tại buổi họp mặt, các em học sinh của quỹ đã được bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" cũng như các lãnh đạo thầy cô, mạnh thường quân dặn dò đầy chân tình, ấm áp.

Đặc biệt, đại diện quỹ đã tuyên dương 240 em học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi năm học 2024 – 2025 và chào đón 30 em học sinh mới vào nhập học năm học 2025- 2026.

Cuộc gặp gỡ thân mật đầu năm là dấu ấn quan trọng, là động lực để động viên, khích lệ tinh thần của các em trong suốt năm học và cũng là dịp Quỹ Học bổng Vừ A Dính, nhà trường và các nhà tài trợ chia sẻ trách nhiệm về việc giáo dục, đào tạo các em để sau này trở thành những người có ích cho bản làng quê hương.

Đồng thời, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ nhằm tạo nguồn lực lâu dài, bền vững cho vùng dân tộc và biển đảo - là những vùng khó khăn, vùng phên dậu của tổ quốc và thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước.