Trường ĐH Trà Vinh có thêm 3 ngành kỹ thuật đạt chuẩn kiểm định ABET (Hoa Kỳ) 30/08/2025 18:19

(PLO)- Trường ĐH Trà Vinh có thêm ba ngành kỹ thuật đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET (Hoa Kỳ), nâng tổng số chương trình được công nhận lên 27.

Trường ĐH Trà Vinh (TVU) vừa có thêm ba ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET (Hoa Kỳ), gồm: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử.

Theo Ủy ban Kiểm định Kỹ thuật Công nghệ ABET, ba ngành này được công nhận đạt chuẩn quốc tế đến năm 2031 và sẽ được xem xét tái công nhận sau đó.

Đến tháng 8-2025, TVU có tổng cộng 27 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế, trong đó: 11 chương trình đạt chuẩn FIBAA (châu Âu), 12 chương trình đạt chuẩn AUN-QA (Đông Nam Á) và bốn chương trình đạt chuẩn ABET (Hoa Kỳ).

Sinh viên trường ĐH Trà Vinh chế tạo các mô hình robocon

Sinh viên nghiên cứu thiết kế kết cấu cầu

Báo cáo kiểm định ghi nhận chương trình đào tạo tại TVU đảm bảo chuẩn đầu ra, gắn kết nhu cầu doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp được đánh giá cao, có tỷ lệ việc làm tốt, tích cực trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Nhiều năm qua, Trường ĐH Trà Vinh nằm trong Top 200 trường có môi trường giáo dục xanh (UI GreenMetric Ranking), ba năm liên tiếp (2022-2024) đạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc. Năm 2025, trường xếp hạng 29/400 trong bảng xếp hạng 100 trường đổi mới, sáng tạo và có ảnh hưởng, tăng 13 bậc so với năm 2024.

Hiện TVU có 5 trường thành viên và các viện đào tạo, gồm: Trường Kinh tế - Luật; Trường Ngôn ngữ - Văn hoá - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ & Nhân văn; Trường Y Dược và Bệnh viện ĐH Trà Vinh; Trường Kỹ thuật Công nghệ; Trường Thực hành Sư phạm, Viện Công nghệ sinh học và Viện Dừa Đồng bằng sông Cửu Long.