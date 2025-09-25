Vĩnh Long sẽ công bố quyết định của Trung ương chỉ định nhân sự khóa mới 25/09/2025 16:56

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra vào ngày 2 và 3-10 với sự tham gia của 500 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời.

Chiều 25-9, Tỉnh uỷ Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội và ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long, chủ trì cuộc họp.

Thông tin về công tác chuẩn bị, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Theo đó, Đại hội sẽ được diễn ra trong ngày 2 và 3-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long với 500 đại biểu và khách mời là 300 đại biểu.

Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long, trao đổi một số vấn đề báo chí quan tâm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới, đột phá, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới". Phương châm Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Theo đó, phiên chính thức khai mạc sáng 3-10. Các đại biểu sẽ nghe Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Thông qua báo cáo tổng hợp góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng...

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Đặc biệt, tại đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt hạ quyết tâm của Ban Chấp hành khóa mới.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho biết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc lịch sử mở ra chặng đường phát triển mới của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Phương châm hành động đối với Đại hội là sát thực tiễn, khoa học; với quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và hệ thống nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tương xứng với tiềm lực và khả năng vận động, phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Mục tiêu chung là xây dựng Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, là trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng ĐBSCL. Đại hội đề ra 31 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Hoàn thiện quy hoạch tỉnh; phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông, logistics, đô thị. Khai thác hợp lý tài nguyên, phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, nông nghiệp xanh.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển công nghiệp chế biến, kinh tế số, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo an sinh xã hội, phát huy bản sắc văn hóa. Củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Cùng đó là ba đột phá chiến lược gồm ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số; đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, kết nối vùng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm.

Cũng theo bà Yến, thành công trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội có sự đóng góp quan trọng của báo chí, truyền thông. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ truyền thông mạnh mẽ.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị chuyên môn cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho báo chí; các cơ quan, phóng viên, biên tập viên thực hiện đúng Quy chế tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.