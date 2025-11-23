Đoàn công tác Hải Phòng, Quảng Ninh trao quà, hỗ trợ khắc phục mưa lũ tại Đắk Lắk, Lâm Đồng 23/11/2025 19:09

(PLO)- Các đoàn công tác của Hải Phòng, Quảng Ninh đều đã có mặt tại Đắk Lắk, Lâm Đồng để hỗ trợ chính quyền, người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 23-11, đoàn công tác của UBND TP Hải Phòng do ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền, quà hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ.

Đoàn công tác của Hải Phòng trao tiền, quà hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ. Ảnh: NH

Thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng, ông Hùng trao 40 tỉ đồng tiền mặt; nhiều loại thuốc, vật tư y tế trị giá 2 tỉ đồng cho tỉnh Đắk Lắk giúp địa phương cứu trợ khẩn cấp người dân và xử lý một số vấn đề cấp thiết.

Ông Hùng đề nghị các sở, ngành TP Hải Phòng tổng hợp những khó khăn, đề xuất của tỉnh Đắk Lắk để xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo từng lĩnh vực.

Trước mắt, xây dựng ngay phương án điều phối hàng hoá, hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk về y tế, xử lý ô nhiễm môi trường, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, tái sản xuất... Đây là những vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay đối với người dân.

Đối với vấn đề xử lý nước sạch, ngành y tế Hải Phòng đã vận chuyển 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng nước aquatabs vào Đắk Lắk, giúp xử lý khoảng 80.000 m3 nước sạch. Về nhân lực, khoảng 300 - 500 cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế đã sẵn sàng chi viện cho Đắk Lắk.

Đoàn công tác TP Hải Phòng làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NH

Những ngày qua, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk liên tục hứng chịu mưa lớn. Hàng chục nghìn nhà dân bị ngập sâu trong nước, nhiều khu vực bị chia cắt nghiêm trọng. Mưa lũ gây sạt lở, ách tắc giao thông, buộc hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp và sống trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống trong nhiều ngày.

Thống kê sơ bộ đến chiều 23-11, tỉnh Đắk Lắk đã có gần 30 người chết, 8 người mất tích, 2 người bị thương. Khoảng 15.000 ngôi nhà chìm sâu trong nước, cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế...hư hại nặng. Khoảng 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, 127.000 lồng bè nuôi thủy sản, 1.000 ha nuôi tôm nước lợ mất trắng. Khoảng 18.000 ha rau màu bị ngập úng, hư hỏng, tổng thiệt hại trên toàn tỉnh ước tính hơn 5.300 tỉ đồng.

Cũng trong ngày 23-11, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh đã khẩn trương có mặt tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng để trao nhu yếu phẩm ủng hộ người dân vượt qua khó khăn.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh trao quà hỗ trợ người dân xã D’Ran. Ảnh: Hoàng Sa

Trong đó, hàng hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh đến kịp thời và sớm nhất. 300 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, như: Gạo, dầu ăn, gia vị, bánh kẹo, mì tôm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác của tỉnh Quảng Ninh đã được trao tận tay bà con, trở thành nguồn động viên kịp thời, thiết thực nhất trong lúc người dân còn chưa kịp ổn định lại cuộc sống.

Trước đó, tối 22-11, Đoàn công tác của tỉnh đã trao 50 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ đợt 1 cho tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại; trao tặng 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân vùng lũ.