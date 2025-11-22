Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk 40 tỉ đồng, cử đoàn công tác cùng khắc phục hậu quả mưa lũ 22/11/2025 21:10

(PLO)- Ngay trong sáng mai (23-11), một đoàn công tác của TP Hải Phòng do Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Hùng dẫn đầu sẽ đến Đắk Lắk để hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Tối 22-11, thông tin từ Thành ủy Hải Phòng, Thường trực Thành ủy có văn bản đồng ý với báo cáo của Đảng ủy UBND TP đề xuất triển khai nhiệm vụ hỗ trợ chi viện tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng thời giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo khẩn trương thực hiện, bảo đảm đúng quy định.

Theo báo cáo này, Đảng ủy UBND TP đề xuất hỗ trợ chi viện 2 đợt.

Trong đó, đợt 1 dự kiến từ ngày 22 đến 24-11, Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk bằng tiền mặt 40 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố. Hỗ trợ thuốc và vật tư y tế (theo danh mục đề xuất cụ thể của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và được thống nhất với Sở Y tế Hải Phòng). UBND TP lập đoàn công tác trực tiếp thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngành y tế Hải Phòng chuẩn bị thuốc và vật tư y tế để vào Đắk Lắk hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: HH

Theo chương trình, trong sáng 23-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cùng đoàn công tác sẽ trực tiếp vào Đắk Lắk để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong chuyến công tác đợt 1 này, đi theo đoàn hỗ trợ sẽ có 21 y bác sĩ, huy động được 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng nước cùng các loại thuốc phục vụ xử lý sau bão lũ.

Ở đợt 2, căn cứ từ kết quả làm việc của Đoàn công tác với các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk, UBND TP đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội phát động ủng hộ đồng bào khu vực Trung Bộ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Hải Phòng chuẩn bị khẩn trương cho công tác hỗ trợ Đắk Lắk, sẵn sàng có mặt trong sáng 23-11. Ảnh: HH

Trước đó, tại phiên họp sáng 21-11, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tình hình và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với thiệt hại, mất mát của chính quyền và người dân các địa phương bị ảnh hưởng, nhất là những gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập năm đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đứng đầu để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương.

Bộ Chính trị giao Hà Nội hỗ trợ Gia Lai, TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa, Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk, Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng - với nhiệm vụ chi viện trực tiếp lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và cán bộ y tế cho người dân vùng lũ.