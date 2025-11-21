Khai mạc Triển lãm 'Di sản Văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025' 21/11/2025 23:08

(PLO)- Triển lãm “Di sản Văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025” được tổ chức tại Hải Phòng với nhiều hoạt động, kéo dài đến hết ngày 24-11.

Tối 21-11, tại Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Hải Phòng, cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức Triển lãm “Di sản Văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025” nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11.

Triển lãm gồm nhiều hoạt động, kéo dài từ 21 đến hết ngày 24-11.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025”. Ảnh: ĐT

Triển lãm được tổ chức với mong muốn góp phần quảng bá hiệu quả về di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch. Đồng thời qua đó nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc cùng chung tay bảo tồn di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của đất nước.

Đây cũng là cơ hội để các địa phương, các đơn vị và nghệ nhân cùng chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá du lịch, mở rộng hợp tác và kết nối vùng. Thông qua triển lãm khẳng định rõ hơn vai trò của di sản văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Triển lãm được tổ chức với không gian trưng bày đa dạng, phong phú, ấn tượng, phản ánh sinh động bức tranh di sản văn hóa, danh thắng và tinh hoa nghề truyền thống Việt Nam.

Trong đó có chuyên đề “Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản văn hóa dân tộc”, tôn vinh tình yêu và sự quan tâm sâu sắc của Người đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, đến không gian ảnh “Việt Nam – Đất nước của miền di sản” giới thiệu các di sản được UNESCO vinh danh; chuyên đề “Không gian sắc màu di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam” với những làn điệu dân ca quan họ, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên... biểu tượng của sự đa dạng trong thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: ĐT

Triển lãm giới thiệu áo dài Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc được bố trí cùng với không gian nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, không gian Gốm & Trà và triển lãm ảnh “Hành trình Di sản 2025” tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người xem.

Ngoài ra còn có không gian trưng bày của TP Hải Phòng và các địa phương như Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế... mang đậm bản sắc từng vùng miền.

Bên lề triển lãm cũng sẽ có những hoạt động phong phú. Trong đó bao gồm “Liên hoan các Câu lạc bộ nghệ thuật dân gian truyền thống” được tổ chức ngày 22-11; Chương trình Diễu hành đường phố “Tôn vinh Áo dài Việt” diễn ra từ 14 giờ ngày 23-11; Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Lung linh những sắc màu” diễn ra từ 19 giờ 30 ngày 23-11.

Trong ngày 24-11 diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng “Việt Nam quê hương tôi", Chương trình nghệ thuật giới thiệu di sản Không gian văn hoá Đình làng Bắc Bộ…