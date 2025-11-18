Hải Phòng tổ chức đêm nhạc đặc biệt về âm thanh cuộc đời nhạc sĩ Đỗ Nhuận 18/11/2025 18:32

(PLO)- Đêm nhạc nhằm tri ân những cống hiến của nhạc sĩ Đỗ Nhuận – người con của Hải Phòng, góp phần đưa âm nhạc truyền thống - cách mạng đến gần hơn với khán giả đương đại.

Ngày 18-11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức buổi họp báo giới thiệu chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng tháng 12-2025 với chủ đề “Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời” nhân kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của Nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Đây không chỉ là một sự kiện sân khấu mà đó là một cuộc trở về, trở về với ký ức, với dòng nhạc đầy khí phách mà mỗi ca từ đều mang trong mình hơi thở của thời đại, và trở về với một tâm hồn nghệ sĩ luôn đau đáu với đất nước, với con người Việt Nam.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai thông tin về đêm nhạc về nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho biết: Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng dàn dựng, thể hiện sự tri ân của thành phố Hải Phòng đối với những cống hiến của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, qua đó góp phần đưa âm nhạc truyền thống - cách mạng đến gần hơn với khán giả đương đại. Đây còn là hoạt động văn hóa có ý nghĩa của sân khấu truyền hình Hải Phòng năm 2025, khẳng định nỗ lực của thành phố trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống.

Trên sân khấu tại TP Hải Phòng tới đây, những ca khúc quen thuộc như Du kích ca, Áo mùa đông, Du kích sông Thao, Hành quân xa, Việt Nam quê hương tôi, Bài ca cách mạng tiến quân, Thắm hoa núi rừng, Trai anh hùng - Gái đảm đang, Tổ khúc giao hưởng Điện Biên, Lớn lên trên biển cả, Hải Phòng cửa biển quê hương, Hải Phòng thành phố cảng anh hùng... sẽ được khoác lên ngôn ngữ trình diễn mới, cho thấy sức sống bền bỉ của âm nhạc Đỗ Nhuận.

“Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 103 năm ngày sinh của nhạc sĩ Đỗ Nhuận được tổ chức vào thời điểm Hải Phòng đang xây dựng đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc”, khẳng định thành phố Hải Phòng đủ điều kiện tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Cùng với tổ chức thành công các chương trình nghệ thuật trong thời gian qua như Sóng Memory Concert, Concert Bản giao hưởng đảo xanh, Autumn Fest 2025, Y-Fest Hải Phòng 2025...

Đây đều là bước chuẩn bị quan trọng để Hải Phòng từng bước hướng tới gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc”, bà Trần Thị Hoàng Mai khẳng định.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là đạo diễn và chỉ huy dàn nhạc của Chương trình nghệ thuật "Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời".

Đêm nhạc về nhạc sĩ Đỗ Nhuận sẽ được tổ chức vào thứ 7, ngày 6-12-2025, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn TP Hải Phòng – phường Thủy Nguyên.