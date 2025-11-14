Hải Phòng thông qua nghị quyết chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ 14/11/2025 05:56

(PLO)-Hải Phòng chốt mức thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức với mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số là 0,8; hoàn thành nhiệm vụ là 0,6...

Chiều 13-11, HĐND thành phố Hải Phòng khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 31, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Trong đó có nghị quyết về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý.

Theo nghị quyết, đối tượng được thụ hưởng chính sách này gồm 2 nhóm.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 31 HĐND Hải Phòng. Ảnh: ĐT

Trong đó, nhóm 1 là cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý và giao biên chế; những người đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là công chức hoặc được tuyển dụng theo quy định về tuyển dụng công chức đang làm việc tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý và giao biên chế.

Nhóm 2 là viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc khối Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý và giao biên chế; những người đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là viên chức hoặc được tuyển dụng theo quy định về tuyển dụng viên chức đang làm việc tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý và giao biên chế.

Thu nhập bình quân tăng thêm được thực hiện trên cơ sở hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, đối với cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là 0,8; hoàn thành nhiệm vụ là 0,6. Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là 0,6; hoàn thành nhiệm vụ là 0,4.

Thời gian thực hiện tính chi trả thu nhập tăng thêm từ ngày 1-7-2025 đến hết 31-12-2026. Kinh phí thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương còn dư.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua 10 nghị quyết khác. Trong đó, gồm nghị quyết về việc sử dụng nguồn thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2024 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù.

HĐND thông qua Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 thành phố Hải Phòng sau sắp xếp; Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh năm 2025…

Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: ĐT

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng yêu cầu đối với nhóm nghị quyết có tác động trực tiếp đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương cần tập trung cao chỉ đạo triển khai, nhất là về giải ngân vốn đầu tư công, cần chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 phải bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc triển khai các dự án trung hạn giai đoạn tiếp theo.

Đối với nhóm các nghị quyết về chính sách của thành phố cần bảo đảm triển khai đến đúng đối tượng, đáp ứng mục tiêu và phát huy hiệu quả thực chất. Quá trình triển khai, nếu phát sinh bất cập, các ngành, địa phương, đơn vị kịp thời báo cáo, tham mưu thành phố điều chỉnh phù hợp; thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền đối với nhân dân theo đúng tinh thần “Vì dân, do dân và phục vụ nhân dân”, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng nhân văn, toàn diện và bền vững.