Khởi động xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng 11/02/2026 16:22

(PLO)- Khi vận hành đồng bộ, thời gian thông quan qua cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng dự kiến giảm mạnh, chi phí logistics của doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể.

Ngày 11-2, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Lễ khởi động xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Việc khởi động xây dựng được diễn ra nhanh chóng ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 164/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) hôm 26-1-2026.

Việc xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ngày càng phát triển sâu rộng. Ảnh: QN

Đề án hướng tới xây dựng mô hình cửa khẩu hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ trong kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm tra hàng hóa và quản lý vận hành; góp phần nâng cao năng lực thông quan, tạo thuận lợi cho lưu thông người và hàng hóa qua biên giới.

Kế hoạch xây dựng cửa khẩu thông minh tập trung vào hai trụ cột chính. Trong đó, đối với luồng kiểm soát hành khách tại khu vực cầu Bắc Luân I, dự án sẽ triển khai đồng bộ các công nghệ nhận diện sinh trắc học hiện đại như nhận diện khuôn mặt, vân tay, cùng hệ thống cổng kiểm soát tự động e-Gate. Mục tiêu là rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục, từng bước hướng tới mô hình thông quan không tiếp xúc, bảo đảm an toàn, chính xác và thuận tiện cho người xuất nhập cảnh.

Đối với luồng vận chuyển hàng hóa tại khu vực cầu Bắc Luân II, đây là nội dung đột phá của dự án, với việc thí điểm triển khai xe tự hành không người lái thông minh (IGV) trên nền tảng công nghệ 5G và hệ thống định vị hiện đại. Giải pháp này cho phép tổ chức vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới liên tục 24/7, góp phần giảm phụ thuộc vào yếu tố thời gian, nhân lực và điều kiện ngoại cảnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động tại vạch phân quản cầu Bắc Luân II. Ảnh: QN

Đề án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 trong năm 2026 tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, luồng chuyên dụng và Trung tâm điều hành thông minh phục vụ vận hành cửa khẩu. Giai đoạn 2 (2027-2030) sẽ mở rộng quy mô, tăng số làn chuyên dụng, nâng cao năng lực thông quan và tiếp tục đầu tư các hạng mục logistics, thương mại điện tử và kho bãi hiện đại.

Việc xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng được kỳ vọng góp phần đưa Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và logistics quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đồng thời tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.