Quảng Ninh: Linh vật 'Bát Mã' cao gần 6 m gây sốt trước thềm Tết 2026 10/02/2026 17:46

(PLO)- Cụm “Bát Mã” với hình tượng 8 linh vật ngựa dũng mãnh, cao gần 5 m đang thu hút sự chú ý của người dân Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu triển khai trang trí Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh Hạ Long phục vụ nhân dân, du khách dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đây là lần đầu tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng. Các cụm trang trí đặt tại tuyến đường Công viên hoa (phường Hồng Gai), Quảng trường 30/10, Bảo tàng - Thư viện tỉnh (phường Hồng Hải). Nội dung xuyên suốt là hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc”.

Phối cảnh đại lộ hoa tại Quảng Ninh

Không gian Đại lộ hoa được thiết kế theo mạch cảm xúc từ niềm tự hào truyền thống đến những thành tựu kinh tế – xã hội và khát vọng vươn xa. Toàn bộ trục tuyến là sự giao hòa giữa yếu tố “Di sản thiên nhiên” và “Kỳ quan số” với các công nghệ ánh sáng hiện đại như LED lập trình, Hologram 3D, Pixel Mapping, in 3D.

Trong không gian này, điểm nhấn thu hút người dân là cụm “Bát Mã” đang được thi công.

Đến ngày 10-2 (23 tháng Chạp), cụm linh vật Bát Mã bắt đầu lộ diện, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Hình tượng 8 linh vật ngựa dũng mãnh biểu trưng cho sức mạnh, tài lộc và thành công trong năm mới.

Đến ngày 10-2 (23 Tết), cụm linh vật Bát Mã đã bắt đầu được trang trí thu hút sự quan tâm của nhiều người dân Quảng Ninh. Ảnh: TT

Các linh vật ngựa có chiều cao từ 4,4 m đến 5,7 m, chiều dài thân tới 7,4 m, đặt trên sàn rộng 95 m2. Công trình kết hợp với mô hình sóng nước, cành mai, đào khổng lồ cao 6-8 m, hứa hẹn là điểm check-in ấn tượng cho du khách.

8 linh vật ngựa dũng mãnh, biểu trưng cho sức mạnh, tài lộc và thành công trong năm mới. Ảnh: TT

Bên cạnh đó, các cụm hoa đang được gấp rút trang trí. Hàng vạn chậu hoa tươi như mai, đào, cúc, đỗ quyên, trạng nguyên… được bố trí dọc tuyến, tạo thảm hoa rực rỡ mang đậm sắc xuân.

Nhiều mô hình và các cụm hoa cũng đã được tập kết để sẵn sàng trang trí. Ảnh: TT

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng diễn ra từ ngày 15-2 đến hết 22-2-2026 (từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết). Các đại cảnh trung tâm, linh vật sẽ tiếp tục trưng bày phục vụ nhân dân đến hết tháng 3-2026.

Về lâu dài, chương trình được định hướng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa thường niên, góp phần nâng tầm trải nghiệm du khách và lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh năng động, hội nhập.