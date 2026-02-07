Tỉnh Gia Lai xây dựng kênh gỡ khó cho doanh nghiệp 07/02/2026 11:53

Ngày 7-2, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai vận hành sử dụng Cổng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp (Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai), yêu cầu đảm bảo vận hành kể từ ngày 10-2.

UBND tỉnh Gia Lai mở "Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai" nhằm tạo kênh tương tác, trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng “Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai” cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm tạo kênh tương tác, trao đổi, phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo bộ phận chuyên môn liên quan hằng ngày đăng nhập vào tài khoản quản trị của “Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai” để kiểm tra, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; xem xét, trả lời phản ánh, kiến nghị trong thời hạn không quá hai ngày làm việc.

Nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị phải đảm bảo yêu cầu rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp quy định của pháp luật; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh việc triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận, nếu xét thấy trường hợp phản ánh, kiến nghị có nội dung phức tạp, cần phối hợp lấy ý kiến của những cơ quan, đơn vị khác, cơ quan chủ trì có trách nhiệm cập nhật thời hạn xử lý mới trên hệ thống và nêu rõ lý do (bao gồm nội dung cần lấy ý kiến và cơ quan, đơn vị phối hợp).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo về tình hình vận hành cho lãnh đạo UBND tỉnh vào thứ sáu hằng tuần.

Đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp thông tin, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi đến hội viên và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh về việc đưa vào vận hành “Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai” tại tại địa chỉ https://hotrodautu.gialai.gov.vn/.