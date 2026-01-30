Ra mắt đường hoa, hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại phường Đông Hưng Thuận 30/01/2026 10:36

Sáng 30-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, và các tổ chức chính trị xã hội phường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra mắt tuyến đường cờ, đường hoa - Đông Hưng Thuận 10. Đồng thời, địa phương khánh thành công trình hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời tại tuyến đường này.

Phường Đông Hưng Thuận vừa tổ chức lễ ra mắt tuyến đường cờ, đường hoa - Đông Hưng Thuận 10. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, cho biết công trình nhằm xây dựng khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh, hưởng ứng cuộc vận động "Thành phố muôn sắc hoa" và chương trình "Xuân đoàn kết – tết nghĩa tình".

Bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Qua khảo sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã vận động các cá nhân, đơn vị phối hợp với cấp ủy, văn phòng, Ban công tác mặt trận khu phố 70 (quận 12 cũ) cùng tham gia thực hiện. Tuyến đường có chiều dài hơn 1km với 85 hộ dân và năm công ty, xí nghiệp trú đóng.

Về quy mô, công trình đã vận động các hộ dân dọn vệ sinh, không lấn chiếm buôn bán trên vỉa hè; trồng mới hơn 150 chậu hoa, cây xanh; bố trí năm ghế đá mới có gắn mã QR. Đặc biệt, tuyến đường được trang bị 10 thùng rác lớn, 14 đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 495,5 triệu đồng.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết đây là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

“Công trình này thể hiện tư duy mới trong bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện năng và chỉnh trang đô thị. Mô hình Đường cờ Tổ quốc không chỉ làm đẹp phố phường mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước của mỗi người dân”, ông Việt nói.

Bà Nguyễn Thị Ngoãn bày tỏ tin tưởng tinh thần trách nhiệm, đồng lòng từ tuyến đường này sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành nếp sống đẹp trong mỗi gia đình và từng khu dân cư.