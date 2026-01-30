Công an Quảng Ngãi tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi 30/01/2026 15:48

(PLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, đoàn viên, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm, dọn dẹp nhà cửa và cùng nấu bữa cơm tất niên tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Đợi (103 tuổi).

Trong không khí phấn khởi Tết đến Xuân về, hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 30-1-2026, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Hội Phụ nữ ANND I (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Đợi.

Đoàn viên thanh niên ân cần thăm hỏi, động viên Mẹ

Mẹ Đợi năm nay 103 tuổi, hiện đang sinh sống tại Tổ dân phố Đông Thuận, phường Đức Phổ. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh phát động.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cuộc đời của Mẹ là chuỗi ngày dài gắn bó với ruộng đồng, vất vả mưu sinh nhưng giàu lòng yêu nước. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gia đình Mẹ là cơ sở nuôi giấu cán bộ, du kích, góp phần quan trọng vào phong trào cách mạng tại địa phương. Bản thân Mẹ còn trực tiếp tham gia phục vụ chiến đấu, kiên cường trên mặt trận đấu tranh với kẻ thù.

Giữa bom đạn chiến tranh, Mẹ nuôi dưỡng 6 người con khôn lớn. Trong đó, 2 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc là liệt sĩ Nguyễn Ba (hy sinh ngày 13-3-1967) và liệt sĩ Nguyễn Cường Mạnh (hy sinh ngày 15-2-1973), đều là du kích Phổ Vinh.

Sự hy sinh của các anh và những mất mát của Mẹ đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Hội viên, đoàn viên thanh niên chuẩn bị mâm cúng các anh hùng liệt sỹ, dọn dẹp nhà giúp Mẹ

Tại gia đình Mẹ, các cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên đã cùng người thân dọn dẹp vườn tược, vệ sinh nhà cửa, sắp xếp đồ đạc và treo cờ Tổ quốc. Những việc làm này góp phần tạo cảnh quan sạch sẽ, mang đến cho Mẹ môi trường sinh hoạt khang trang, ấm cúng trong những ngày đầu Xuân mới.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng Mẹ 2 bộ đồ nhung và số tiền 1.000.000 đồng. Đặc biệt, các hội viên, đoàn viên nữ đã cùng nhau đi chợ, chọn thực phẩm tươi mới để nấu nướng, chuẩn bị mâm cúng, thành kính thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Sau nghi thức dâng hương, đoàn công tác đã quây quần bên mâm cơm thân mật cùng dùng bữa với Mẹ. Tại đây, các bạn trẻ được lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện cách mạng, thể hiện tình cảm gần gũi, sự quan tâm và sẻ chia chân thành của lực lượng Công an nhân dân đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân những công lao đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Hoạt động cũng góp phần khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp sức lực vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới.