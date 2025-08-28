Chủ tịch Nguyễn Văn Được thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng 28/08/2025 16:18

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định TP luôn tri ân thế hệ đi trước, qua đó tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ noi gương, nỗ lực học tập, lao động, phát triển TP.HCM.

Ngày 28-8, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Tại phường Xóm Chiếu, đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hạnh. Mẹ Hạnh năm nay 82 tuổi, có hai con là liệt sĩ khi tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hạnh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong không khí thân tình, ông Nguyễn Văn Được đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của Mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của Mẹ dành cho Tổ quốc. Chủ tịch Nguyễn Văn Được chúc Mẹ Hạnh sống vui, sống khỏe, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hạnh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau đó, đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài.

Mẹ năm nay 85 tuổi, có chồng, con là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới, bản thân Mẹ cũng là Thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Đến thăm Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài, ông Nguyễn Văn Được đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gia cảnh của mẹ và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Được thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông cũng động viên tinh thần, mong Mẹ Tài sống vui, sống khỏe để chứng kiến sự đổi thay từng ngày, từng giờ của TP và cả nước.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định các ngày lễ lớn nói chung và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 là dịp để TP.HCM tri ân thế hệ đi trước; tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ TP.HCM noi gương, nỗ lực học tập, lao động, góp phần vào sự phát triển của TP.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được ghi nhận chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho các Mẹ; đồng thời mong muốn sự chăm lo ấy sẽ ngày càng tốt hơn nữa.