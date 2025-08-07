Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm cựu tù chính trị Côn Đảo 07/08/2025 17:50

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm, tặng quà ông Nguyễn Xuân Viên, cựu tù chính trị duy nhất hiện đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo.

Chiều 7-8, tại đặc khu Côn Đảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (81 tuổi, cựu tù chính trị Côn Đảo).

Ông Nguyễn Xuân Viên là thương binh tỉ lệ 21% và là cựu tù chính trị duy nhất hiện còn đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo.

Tại gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những công lao, đóng góp của cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên trong quá trình hoạt động cách mạng. Đồng thời, mong ông tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống thọ, luôn luôn là tấm gương sáng truyền lại tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Chủ tịch UBND TP.HCM thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, cựu tù Chính trị tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Lý Huyền

Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định Đảng bộ, Chính quyền TP luôn dành nguồn lực quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trong đó có các cựu tù chính trị.

Ông cũng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện tốt nhất các chính sách đối với người có công trên địa bàn đặc khu Côn Đảo...