400kg chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh ở xã Cát Tiên 3 08/01/2026 09:52

Sáng 8-1, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 – Bảo Lâm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiên 3 bảo đảm các điều kiện để lực lượng hóa học và cơ quan quân sự Quân khu 7 xử lý chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh.

Lực lượng hóa học và cơ quan quân sự Quân khu 7 xử lý chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh ở xã Cát Tiên 3. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo kế hoạch, từ ngày 7-1, lực lượng chức năng tổ chức thu gom, xử lý triệt để khoảng 400kg chất độc CS cùng các sản phẩm thủy phân của CS và khoảng 300m² đất bị nhiễm độc tại hai thôn Bù Gia Rá và Bù Sa, xã Cát Tiên 3 (huyện Cát Tiên, Lâm Đồng).

Chính quyền địa phương cho biết, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khu vực Bù Gia Rá và Bù Sa (thuộc xã Đồng Nai Thượng cũ) là căn cứ địa cách mạng, cửa ngõ Chiến khu Đ, nơi hoạt động của Trung ương Cục miền Nam. Đây là địa bàn mang nhiều dấu ấn lịch sử nhưng cũng tồn lưu các chất độc hóa học do chiến tranh để lại.

Lực lượng chức năng đang xử lý chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Chất độc CS, tên khoa học là 2-chlorobenzalmalononitrile, thường được xếp vào nhóm “hơi cay”, là chất độc cấp tính gây kích ứng mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, động vật và môi trường. Theo tài liệu chuyên ngành, CS có thể gây hại ở nồng độ rất thấp; trong điều kiện nồng độ cao, đặc biệt ở không gian kín như hầm, địa đạo, CS có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Việc thu gom, xử lý dứt điểm chất độc CS và đất nhiễm độc tại Cát Tiên 3 nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh trên địa bàn.