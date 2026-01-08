Ông Nguyễn Mạnh Cường: TP.HCM phấn đấu giải ngân cao, thúc đẩy tăng trưởng 08/01/2026 11:22

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định với cơ chế sẵn có, TP.HCM phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10% vào năm 2026.

Sáng 8-1, tại TP.HCM diễn ra Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2025.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2025. Ảnh: THANH THÙY

Theo đó, năm 2025 là năm đầy tự hào của chính quyền TP.HCM khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là năm TP.HCM tái cấu trúc không gian phát triển đô thị hợp nhất từ ba địa phương là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Điểm qua những điểm sáng kinh tế, ông Cường cho biết TP.HCM giữ vững nhịp độ tăng trưởng với tốc độ đạt 8,03%. Đặc biệt, lần đầu tiên sau hợp nhất, TP.HCM thu ngân sách hơn 800.000 tỉ đồng, vượt gần 20% dự toán giao.

Cùng đó, chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định. TP.HCM đã đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính, trong đó có 435 thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh. TP.HCM cũng tập trung tháo gỡ vướng mắc, khởi công và khánh thành nhiều dự án quan trọng.

Năm 2025, TP.HCM có nhiều điều kiện thuận lợi về cơ chế để phát triển như chính sách phát triển đường sắt đô thị. Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM cũng đang bước đầu vận hành.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Nghị quyết 98 do Quốc hội ban hành năm 2023 có 44 cơ chế, chính sách đặc thù.

“Qua 2 năm, TP.HCM đã triển khai 36 chính sách để vận hành, phát triển. Trong đó, 8 chính sách đã được các bộ, ban ngành Trung ương đánh giá và luật hóa thành các quy định pháp luật cụ thể”- ông Cường thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025. Ảnh: THANH THÙY

Mới đây, Quốc hội đồng ý bổ sung các cơ chế, chính sách và thống nhất ban hành Nghị quyết 260 (sửa đổi Nghị quyết 98) phù hợp với thực tiễn địa phương ngay sau sáp nhập.

Theo ông Cường, tinh thần của Nghị quyết 260 là bổ sung các nhóm cơ chế về phát triển đô thị theo mô hình TOD. TP.HCM được giữ lại 100% nguồn thu từ đất đối với các dự án TOD để tái đầu tư hạ tầng.

Đồng thời, TP.HCM sẽ thực hiện bản quy hoạch tổng thể duy nhất tích hợp giữa quy hoạch kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng. Việc này giúp rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí và tăng tính thống nhất. UBND TP.HCM có thẩm quyền phê duyệt bản quy hoạch tích hợp này.

Nghị quyết 260 cũng cho phép TP.HCM hình thành khu thương mại tự do gắn với lợi thế cảng biển quốc tế Cần Giờ. TP.HCM áp dụng cơ chế ưu đãi đặc biệt về thuế, hải quan và ngoại thương để thu hút đầu tư quốc tế. Địa phương cũng được trao nhiều thẩm quyền hơn để chủ động quyết định các vấn đề phát triển.

Với cơ chế sẵn có, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết năm 2026 TP.HCM phấn đấu tăng trưởng hai con số ở mức 10%. TP.HCM mục tiêu thu ngân sách vượt 10-20% so với dự toán giao.

Chính quyền TP.HCM cũng quyết tâm giải ngân đạt trên 90% vào cuối tháng Giêng để đưa dòng vốn vào nền kinh tế.

Về hạ tầng, TP.HCM tập trung khởi công, hoàn thiện các dự án như Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Vành đai 4, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc…

Song song đó, TP.HCM đảm bảo giải quyết triệt để vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và xây dựng "Thành phố không ma túy".