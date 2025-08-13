Bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân cho người nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lắng 13/08/2025 15:44

(PLO)- Một căn nhà tình nghĩa quân - dân vừa được trao tặng cho gia đình bà Cao Thị Đức ở xã Củ Chi (TP.HCM), là con của liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lắng.

Ngày 13-8, xã Củ Chi (TP.HCM) phối hợp Lữ đoàn 77 - Quân khu 7 bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân cho gia đình bà Cao Thị Đức, con của liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lắng.

Lễ bàn giao diễn ra tại ấp Giữa C, có sự tham dự của lãnh đạo xã Củ Chi, Lữ đoàn 77 - Quân khu 7, Công ty Đông Hải - Quân khu 7 cùng các ban ngành, đoàn thể xã và ấp.

Xã Củ Chi phối hợp Lữ đoàn 77 - Quân khu 7 bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân cho gia đình bà Cao Thị Đức, con của liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lắng. Ảnh: NT

Ông Phạm Kiều Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Củ Chi, cho biết đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Theo ông Hưng, công trình còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang cùng nhân dân trong chăm lo gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ.