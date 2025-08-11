UBND xã Củ Chi khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công 11/08/2025 16:43

Ngày 11-8, UBND xã Củ Chi tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công sau khi hoàn thành sửa chữa, nâng cấp.

Công trình được xem là dấu ấn quan trọng trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ngày 11-8, UBND xã Củ Chi tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: HT

Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hứa Quốc Hưng; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các phòng ban chuyên môn và đông đảo người dân.

Trước đây, trung tâm chịu áp lực lớn do dân số đông, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cao trong khi cơ sở vật chất hạn chế. Từ thực tế đó, UBND xã đã nâng cấp toàn diện trụ sở với diện tích 100 m², cải tạo khu vực tiếp dân, thay mới hệ thống điện, lắp đặt máy lạnh, bàn ghế, quầy giao dịch và trang bị thiết bị hỗ trợ hiện đại.

Công trình được xem là dấu ấn quan trọng trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ảnh: HT

Sau một tháng hoạt động (1-7 đến 31-7), trung tâm đã tiếp đón 6.826 lượt người, tiếp nhận 5.091 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 4.811 hồ sơ (tỉ lệ 100%)... Hiện còn 280 hồ sơ đang được xử lý theo quy định.

Sau một tháng hoạt động, trung tâm đã tiếp đón 6.826 lượt người, tiếp nhận 5.091 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 4.811 hồ sơ. Ảnh: HT

UBND xã cho biết thời gian tới trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động theo phương châm “hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả”, bảo đảm bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, đúng chức năng, thẩm quyền, trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền và người dân.