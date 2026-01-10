Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao 176 căn nhà trong 'Chiến dịch Quang Trung' cho người dân 10/01/2026 18:31

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành và tổ chức bàn giao 176 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" mà đơn vị đảm trách xây dựng cho người dân.

Chiều 10-1, tại thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bàn giao nhà mới cho 15 hộ gia đình theo "Chiến dịch Quang Trung".

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk trao bảng bàn giao nhà cho người dân. Ảnh: S.Đ

Dự buổi lễ có ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ, người dân trên địa bàn.

Ngoài việc bàn giao nhà mới, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa của Bộ trưởng Bộ Công an và của các cơ quan, đơn vị cho các hộ gia đình, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc, góp phần giúp bà con có thêm vật dụng thiết yếu.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đến nay, đơn vị đã hoàn thành, bàn giao 100% căn nhà cho người dân theo "Chiến dịch Quang Trung".

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khánh thành 161 căn nhà mới cho người dân trên địa bàn, vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Chiến sĩ của Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: S.Đ

Để hoàn thành và bàn giao tổng cộng 176 ngôi nhà trong Chiến dịch Quang Trung, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 530 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều lực lượng, với hơn 14.400 lượt nhân công, hỗ trợ thi công, xây dựng liên tục trong gần một tháng.

Với phương châm “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm xuyên lễ tết”, các lực lượng của Công an tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực không ngừng để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Công an tham gia bốc xếp vật liệu để xây nhà cho người dân. Ảnh: S.Đ

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, việc hoàn thành, bàn giao toàn bộ 176 căn nhà là minh chứng sinh động cho nghĩa tình quân dân keo sơn, bền chặt; là trách nhiệm, tấm lòng và sự sẻ chia sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ, góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.