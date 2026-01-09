Quỹ học bổng Vừ A Dính trao hơn 300 suất học bổng cho học sinh, sinh viên 09/01/2026 16:36

(PLO)- Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức Lễ trao học bổng năm học 2025-2026 cho 310 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, con em ngư dân và con cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo.

Ngày 9-1, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng năm học 2025-2026 cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn, con cán bộ quân nhân chuyên nghiệp bộ đội biên phòng tại TP.HCM.

Phát biểu báo cáo hiệu quả học bổng Vừ A Dính – CLB tại các đơn vị ở TP.HCM, bà Ngô Thị Hồng Phước, Trưởng Văn phòng đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính khu vực phía Nam cho biết, suốt 26 năm qua,Quỹ học bổng Vừ A Dính luôn chú trọng đến công tác hỗ trợ, chăm sóc các em học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, con em ngư dân tại các vùng biển đảo và con CB- CNV quốc phòng thuộc các đơn vị Hải Quân – Kiểm ngư- Bộ đội biên phòng – Cảnh sát biển tại các vùng trên cả nước, nhằm động viên khuyến khích các em phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành nguồn nhân lực trẻ cho các vùng miền núi và hải đảo.

Hàng năm, trên địa bàn TP.HCM, trên 200 suất học bổng Vừ A Dính và CLB đã được trao đến các em học sinh- sinh viên Cụ thể, học sinh thuộc Thành đoàn TP. HCM (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu) có 130 học sinh nhận học bổng, trong đó 10 em xuất sắc, 102 em giỏi, 18 em khá, 12 em đang học đại học.

Năm học 2024–2025, trường Dự bị Đại học TP.HCM có 80 học sinh, 100% đạt loại Giỏi, trong đó 4 thủ khoa các khối A, B, C, D. Tất cả các em đều trúng tuyển vào nhiều trường đại học lớn trên cả nước. Đại học Quốc gia TP.HCM, có 40 sinh viên dân tộc nhận học bổng, 100% đạt khá, giỏi, xuất sắc (8 xuất sắc, 16 giỏi, 16 khá).

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu trao học bổng đến các học sinh. Ảnh: KHA NHIÊN

Có 5 sinh viên tốt nghiệp, trong đó 4 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi. Nhiều sinh viên đạt thành tích học tập nổi bật, tiêu biểu là sinh viên Trương Văn Tứ và một số sinh viên dân tộc Khmer, Nùng đạt điểm trung bình rất cao. Con cán bộ, công nhân viên quốc phòng – Bộ đội Biên phòng TP.HCM, trong 60 em nhận học bổng, 4 em tốt nghiệp THPT, 56 em còn lại duy trì học lực Giỏi trở lên, rèn luyện Tốt, được nhà trường đánh giá cao.

“Chúng tôi hi vọng rằng kết quả này sẽ là lời cảm ơn chân thành nhất của các em đối với Quỹ - CLB và các nhà tài trợ, sẽ tiếp tục là nguồn động lực để tất cả chúng ta tiếp tục chung tay góp sức, đồng hành cùng các em vượt qua những nghịch cảnh, khó khăn trong cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, vươn tới tương lai” – bà Phước bày tỏ.

Đại diện cho các học sinh, sinh viên được nhận học bổng, em Đinh Đức Tài, sinh viên năm 3 ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) bày tỏ xúc động và biết ơn trước sự quan tâm của Quỹ. Sinh ra trong gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng, cha làm nông, mẹ là giáo viên, hành trình học tập của Đức Tài là chuỗi ngày rời xa dần vòng tay gia đình.

“Từ trường làng miền núi, rồi ra thị trấn học cấp 2, thi đậu trường chuyên cấp 3 và nay là giảng đường đại học, kiến thức mở rộng nhưng gánh nặng trên vai ba mẹ cũng lớn dần. Học bổng này đến với chúng em như một người bạn đồng hành đúng lúc. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn.

Các bác, các cô chú không chỉ trao cho chúng em một món quà, mà đang đặt niềm tin vào nguồn nhân lực trẻ của miền núi và dân tộc. Rằng dù xuất phát điểm có khó khăn thế nào, chỉ cần cố gắng, chúng em đều có cơ hội để phát triển” – Đức Tài nói.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu nhận định kết quả học tập của các em chính là nguồn động viên to lớn đối với quỹ, những người đang nỗ lực vun đắp cho tương lai đất nước, đặc biệt là ở các vùng phên dậu của Tổ quốc.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Ảnh: KHA NHIÊN

“Học bổng của Quỹ tuy không lớn về vật chất – 1 triệu đồng/năm đối với học sinh và 1,5 triệu đồng/năm đối với sinh viên – nhưng giá trị cốt lõi nằm ở ý nghĩa tinh thần, ở sự sẻ chia, động viên và niềm tin mà các nhà tài trợ gửi gắm nơi các em.

Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Quỹ sẽ tiếp tục đồng hành để các em có thêm nghị lực, niềm tin và điều kiện học tập tốt hơn, từ đó trưởng thành và quay về cống hiến cho quê hương” - bà Trương Mỹ Hoa khẳng định.