Quỹ học bổng Vừ A Dính khởi động “UpRace 2025 - Every Step Matters" 13/11/2025 17:13

Sáng 13-11, tại TP.HCM, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa đã tổ chức cuộc họp triển khai chương trình “UpRace 2025 – Every step matters”.

Thông tin về chương trình năm nay, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu, cho biết chương trình từng được tổ chức năm 2023 và rất thành công. Năm nay, dự án Uprace 2025 - Every step matters tiếp tục chọn Quỹ học bổng Vừ A Dính là một trong ba đối tác xã hội thụ hưởng sự ủng hộ của cộng đồng chạy bộ Uprace. Quỹ học bổng Vừa A Dính kêu gọi các đơn vị hội viên tập thể, các nhóm hội viên cá nhân của CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu trong và ngoài nước tiếp tục hưởng ứng UpRace 2025 để tạo nguồn quỹ góp phần thực hiện 8.000 suất học bổng trao tặng học sinh vùng biên cương, hải đảo trong năm học 2025-2026. Các suất này bao gồm 5.000 suất học bổng dành cho học sinh dân tộc thiểu số và 3.000 suất học bổng dành cho học sinh vùng biển đảo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu thông tin về chương trình "UpRace 2025 – Every step matters". Ảnh: Thu Hương

“UpRace 2025 không chỉ là một cuộc chạy bộ, mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống xanh và sẻ chia vì cộng đồng. Mỗi bước chân của chúng ta góp phần tạo nên nguồn quỹ hỗ trợ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính. Đây là cơ hội để mỗi người vừa rèn luyện thể lực, vừa chung tay tạo nên giá trị tích cực cho xã hội. Chúng ta hãy biến từng km chạy thành hành động ý nghĩa, để sức mạnh tập thể góp phần tạo nên các suất học bổng cho con em vùng biên giới, hải đảo”, bà Hoa kêu gọi.

Tại cuộc họp, địa diện các đơn vị hội viên tập thể, các nhóm hội viên cá nhân đã bày tỏ mong muốn cùng tham gia dự án, không chỉ bằng những bước chạy mà còn là chi phí đề cùng chung tay hỗ trợ các suất học bổng thiết thực cho các cháu học sinh trên cả nước. Mỗi km người chạy hoàn thành, với thời gian và địa điểm tùy ý, sẽ được quy đổi thành tiền ủng hộ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Hưởng ứng dự án UpRace nhưng do tuổi cao sức yếu, đã thay hai khớp gối, bà Lê Minh Ngọc, Phó chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu xung phong góp “hai chân, mỗi chân một triệu đồng”. Đại diện Tập đoàn địa ốc Kim Oanh công bố hỗ trợ truyền thông 100 triệu đồng đồng thời vận động hơn 1600 nhân viên của công ty tham gia sự kiện, ít nhất mỗi người đạt 60km trong thời gian diễn ra sự kiện...

Được biết, thời gian mở đăng ký sự kiện bắt đầu từ 10 giờ ngày 10-11-2024 Thời gian thi đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 28-11 đến 23 giờ 59 phút ngày 21-12-2025 (24 ngày).

Với phương châm góp gió thành bão, rèn luyện sức khỏe để mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, BTC mong muốn các tập thể và cá nhân thực hiện chỉ tiêu băng hình htuwsc chạy bộ (hoặc đi bộ), kết hợp với các cách làm sáng tạo và vượt chỉ tiêu đã đăng ký.

Một số hình ảnh tại cuộc họp triển khai:

Ban tổ chức UpRace 2025 đang triển khai kế hoạch thực hiện chương trình.

Bà Lê Minh Ngọc cho biết mình không còn chạy bộ được nữa nên ủng hộ "mỗi chân một triệu đồng".

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết Báo đồng hành cùng chương trình trong công tác truyền thông, lan tỏa sự kiện đồng thời vận động mỗi viên chức - người lao động của báo tham gia chương tình, tối thiểu mỗi người 60km.

Đại diện Tập đoàn địa ốc Kim Oanh thông tin hỗ trợ truyền thông 100 triệu đồng cho chương trình và kêu gọi hơn 1600 nhân viên của Tập đoàn cùng tham gia

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết sẽ vận động cán bộ - nhân viên công ty cùng gia đình, bạn bè, người thân, công ty đối tác tham gia cùng chương trình

Đại diện nhóm hội viên xã Tân Phú Đông đến từ tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ vận động bà con trong xã tham gia chương trình với chỉ tiêu 60km/người trong 24 ngày diễn ra chương trình.