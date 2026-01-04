Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định 04/01/2026 17:44

(PLO)- Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định được đặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, tạo nên một "địa chỉ đỏ", không gian linh thiêng để các thế hệ đến thăm viếng, tưởng nhớ.

Sáng 4-1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định diễn ra trong không khí trang trọng. Đây là dịp để các thành viên CLB truyền thống kháng chiến Khối vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, các nhân chứng lịch sử và gia đình liệt sĩ gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm.

Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham dự gồm các ông, bà: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; cùng lãnh đạo các sở, ngành và thân nhân gia đình chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Việc xây dựng Bia tưởng niệm xuất phát từ tâm nguyện sâu sắc của CLB truyền thống kháng chiến Khối vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định nhằm tri ân những công lao to lớn của lực lượng chiến sĩ Biệt động Sài Gòn huyền thoại. Với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cấp lãnh đạo, Bộ Tư lệnh Thành phố cùng các sở, ngành, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ.

Sáng 4-1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã diễn ra trong không khí trang trọng.

Lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định từ lâu đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và trí tuệ Việt Nam. Đặc biệt trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, với lối đánh "xuất quỷ nhập thần", các chiến sĩ đã giáng những đòn sấm sét vào cơ quan đầu não của địch, góp phần làm thay đổi cục diện chiến tranh.

Anh hùng LLVT Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) tham dự buổi lễ và thắp nhang tưởng nhớ các đồng chí, đồng đội.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu: "Lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định là một trong những lực lượng vũ trang đặc biệt tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm, có nhiều chiến công xuất sắc. Việc khánh thành bia tưởng niệm thể hiện lòng tri ân sâu sắc, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn"

"Hôm nay, nhìn thấy công trình bia tưởng niệm khang trang, tôi rất vui, xúc động nhớ về các anh em, đồng chí, đồng đội của mình", bà Phan Thị Hồng, nữ chiến sĩ biệt động từng bị địch cưa chân 6 lần, chia sẻ.

Bà Đoàn Thị Nhỏ (Tư Nhỏ) nghẹn ngào khi thắp nén nhang tưởng nhớ đồng đội. Bà kể: "Trận Mậu Thân 1968, tôi được phân công dẫn anh em từ Trảng Bàng đi qua các trạm gác để đến mục tiêu. Sáng hôm sau, nghe tiếng súng phản kích của địch mà từng giây, từng phút lo lắng cho anh em".

Các đại biểu kéo băng khánh thành bia tưởng niệm.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp sáng ngọn lửa tri ân các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Bia tưởng niệm đặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố sẽ trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho thế hệ sau. Em Dương Minh Anh, học sinh lớp 12, xúc động: "Nhìn tên các chiến sĩ đã hy sinh, nghe các ông bà kể chuyện thời chiến gian khó, em thấy hòa bình hôm nay thật quý giá. Em tự nhắc mình phải sống tốt, học tập để xây dựng đất nước xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ trước".

Lặng lẽ dự lễ, ông Michael Abbadie (72 tuổi, người Mỹ) cho biết đã sống ở Việt Nam hơn 30 năm và hiểu văn hóa như một người bản xứ. Ông cùng một số bạn bè đã làm cầu nối hỗ trợ tác giả Michael Dedrick hoàn thành cuốn sách về các chiến sĩ biệt động.