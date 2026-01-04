Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định
PHƯƠNG LOAN
(PLO)- Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định được đặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, tạo nên một "địa chỉ đỏ", không gian linh thiêng để các thế hệ đến thăm viếng, tưởng nhớ.
Sáng 4-1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định diễn ra trong không khí trang trọng. Đây là dịp để các thành viên CLB truyền thống kháng chiến Khối vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, các nhân chứng lịch sử và gia đình liệt sĩ gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm.
Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham dự gồm các ông, bà: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; cùng lãnh đạo các sở, ngành và thân nhân gia đình chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định.
Việc xây dựng Bia tưởng niệm xuất phát từ tâm nguyện sâu sắc của CLB truyền thống kháng chiến Khối vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định nhằm tri ân những công lao to lớn của lực lượng chiến sĩ Biệt động Sài Gòn huyền thoại. Với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cấp lãnh đạo, Bộ Tư lệnh Thành phố cùng các sở, ngành, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ.