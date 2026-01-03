Hơn 4.000 thanh niên ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 03/01/2026 10:22

(PLO)- Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 triển khai đồng loạt tại TP.HCM nhằm lan tỏa tinh thần xung kích, chăm lo an sinh cũng như hỗ trợ cộng đồng.

Ngày 3-1, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026, với sự tham dự của hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ tại các điểm ra quân.

Chiến dịch nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và lan tỏa tinh thần tình nguyện dịp đầu xuân.

Chia sẻ tại buổi lễ, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, cho biết Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 được tổ chức gắn với Ngày Thanh niên Thành phố, đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là chuỗi hoạt động mở đầu nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM sau hợp nhất, thể hiện tinh thần hành động sớm, hành động quyết liệt của tuổi trẻ Thành phố.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Một điểm mới của Chiến dịch năm nay là việc triển khai trên quy mô TP.HCM sau hợp nhất (gồm TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo đó, Chiến dịch có sự tham gia của 171 tổ chức Đoàn - Hội thuộc khu vực địa bàn dân cư và lực lượng vũ trang; 13 tổ chức Đoàn thuộc khu vực công nhân lao động; 72 tổ chức Đoàn - Hội thuộc khu vực trường học cùng 47 câu lạc bộ, đội, nhóm cấp Thành thuộc Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, dự kiến thu hút hơn 100.000 chiến sĩ tình nguyện.

Hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ tại điểm ra quân tại TP.HCM trước hợp nhất. Ảnh: HẢI NHI

Với phương châm năm kết nối: Kết nối nguồn lực - Kết nối lực lượng - Kết nối địa bàn - Kết nối chuyên môn - Kết nối công nghệ, anh Nguyễn Đăng Khoa đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội và lực lượng tham gia Chiến dịch phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và sáng tạo trong tổ chức hoạt động.

“Mỗi thanh niên, chiến sĩ Xuân tình nguyện cần xác định vai trò không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ mà còn là hình ảnh đại diện cho tuổi trẻ TP bản lĩnh, nhân ái và giàu khát vọng cống hiến” - anh Nguyễn Đăng Khoa bày tỏ.

Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến ngày 16-2-2026. Các chiến sĩ tình nguyện sẽ triển khai nhiều hoạt động tại bệnh viện, viện dưỡng lão, trường chuyên biệt, cơ sở bảo trợ xã hội; ký túc xá sinh viên, khu lưu trú công nhân; nhà ga, bến xe… trên địa bàn TP.HCM.

Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 chính thức được phát động. Ảnh: HẢI NHI

Năm nay, Chiến dịch xác lập nhiều chỉ tiêu cụ thể, thiết thực như thực hiện 50 “Góc Xuân tuổi trẻ” tại các ký túc xá và 95 Góc Xuân tại khu lưu trú công nhân, chung cư, điểm sinh hoạt dân cư; tổ chức 73 “Hành trình 9-1” đến các địa chỉ đỏ, không gian truyền thống gắn với phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM.

Cùng đó là thăm, tặng quà 15 ký túc xá sinh viên, 95 khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân; tổ chức 10 chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” và năm chương trình “Hành trình của niềm tin”.

Thanh niên phấn khởi tại buổi ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện. Ảnh: HẢI NHI

Các chiến sĩ cũng sẽ tham gia hỗ trợ khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà Tết cho 4.000 bệnh nhi, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện; trao tặng 20.000 bánh chưng, bánh tét; tổ chức 168 đội hình trực chốt, điều phối giao thông tại các xã, phường, đặc khu.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 phần quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.