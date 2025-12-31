Phượng vàng rực trời ở Tu viện Bát Nhã, gọi xuân về với phố núi Bảo Lộc
(PLO)- Những ngày này, hoa phượng vàng đang nở rộ, phủ sắc vàng óng ả trong khuôn viên Tu viện Bát Nhã (phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), thu hút đông người tìm đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Với sắc vàng rực rỡ giữa không gian thiền môn, phượng vàng Bát Nhã không chỉ là “đặc sản” mùa xuân của phố núi, mà còn gợi cảm giác an yên cho người ghé thăm.
Tu viện Bát Nhã nằm trên cung đường dẫn về khu vực thác ĐamB’ri, cách trung tâm Bảo Lộc khoảng 15km, vì vậy không ít du khách kết hợp hành trình du xuân, vãn cảnh và tham quan.