Phượng vàng rực trời ở Tu viện Bát Nhã, gọi xuân về với phố núi Bảo Lộc 31/12/2025 12:10

(PLO)- Những ngày này, hoa phượng vàng đang nở rộ, phủ sắc vàng óng ả trong khuôn viên Tu viện Bát Nhã (phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), thu hút đông người tìm đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Từ cổng vào tu viện, từng vòm hoa phượng vàng bung nở dày đặc nổi bật trên nền trời cao nguyên và những mảng xanh thanh tịnh của cảnh chùa. Nhiều thời điểm, cánh hoa rơi lả tả tạo thành “tấm thảm vàng﻿” trên bãi cỏ, khiến lối đi vốn yên ả bỗng trở nên thơ mộng, hiếm nơi có được.

Với sắc vàng rực rỡ giữa không gian thiền môn, phượng vàng Bát Nhã không chỉ là “đặc sản” mùa xuân của phố núi, mà còn gợi cảm giác an yên cho người ghé thăm.

Tu viện Bát Nhã nằm trên cung đường dẫn về khu vực thác ĐamB’ri, cách trung tâm Bảo Lộc khoảng 15km, vì vậy không ít du khách kết hợp hành trình du xuân, vãn cảnh và tham quan.

Những năm gần đây, mỗi mùa phượng vàng nở, nơi này gần như trở thành “điểm hẹn” của người dân địa phương, bạn trẻ và du khách mê check-in.

Theo ghi nhận, phượng vàng ở Bảo Lộc thường trổ hoa vào dịp đầu xuân và kéo dài đến khoảng tháng 4, càng vào chính vụ, sắc vàng càng rực và tán cây càng “kín” hoa.