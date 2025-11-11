Hơn 20 tỉ đồng được Tuổi Trẻ 'Tiếp sức đến trường' cho 1.066 tân sinh viên 11/11/2025 21:50

(PLO)- Chương trình "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ đã đi qua 9 điểm và khép lại tại TP.HCM với khoảng 20 tỉ đồng đã trao cho 1.066 tân sinh viên cả nước.

Tối 11-11, Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao học bổng dành cho tân sinh viên vượt khó của TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và tổng kết chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2025 với chủ đề "Một khát vọng – Vạn tấm lòng" tại Nhà văn hóa Thanh Niên.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cùng các lãnh đạo chụp hình với các tân sinh viên được trao học bổng. Ảnh: VH

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM; ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; cùng đại diện Báo Tuổi Trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai và các đại biểu có người thân ở vùng bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ

Ông cho biết, trong hơn hai tháng diễn ra chương trình “Tiếp sức đến trường”, giữa lúc nhiều ngôi nhà bị tàn phá bởi mưa lũ, báo Tuổi Trẻ đã không đứng ngoài cuộc — vừa trao học bổng, vừa kịp thời cứu trợ, đồng hành cùng người dân vượt khó.

"Mỗi suất học bổng không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là bàn tay nâng niu ước mơ, gửi gắm niềm tin vào con đường tri thức" - ông Nguyên nhấn mạnh.

Theo ông Nguyên, Đảng và Nhà nước đang triển khai nhiều chính sách lớn vì khát vọng phát triển đất nước; song vẫn còn nhiều phận đời cần được sẻ chia. "Từ suy nghĩ ấy, chúng tôi chọn chủ đề ‘Một khát vọng, vạn tấm lòng" - ông nói.

Chương trình năm nay nhận hơn 5.000 lá thư đề cử, hơn 5.000 câu chuyện về nghị lực và ước mơ.

"Mỗi lá thư là một giấc mơ nhỏ góp nên bức tranh lớn về niềm tin và khát vọng tuổi trẻ Việt Nam. Khi được kể trên Tuổi Trẻ, những câu chuyện ấy chạm đến hàng vạn trái tim, để từ một khát vọng nhỏ, vạn tấm lòng cùng dang tay - người góp học phí, người tặng máy tính, xe đạp, điện thoại… Mỗi sự sẻ chia đều thắp lên ánh sáng tin yêu, tiếp thêm niềm tin vào thế hệ tương lai" - ông Nguyên nói thêm.

Đều cảm động nhất là khi nhiều người từng nhận học bổng năm xưa nay đã trưởng thành, quay lại đồng hành cùng chương trình.

"Đó là những trái ngọt từ hạt mầm tử tế mà xã hội cùng nhau gieo trồng" - ông Nguyên chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Tham dự tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong nhiều năm qua, TP.HCM luôn xác định phát triển kinh tế phải gần với đảm bảo chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo và chăm lo cho thế hệ trẻ.

Với tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước", Thành phố còn kịp thời sẻ chia trách nhiệm với người dân cũng như sinh viên, học sinh ở các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.

Trong thời điểm khó khăn, Thành phố luôn sẵn sàng đồng hành, sẻ chia, chung tay cùng các địa phương trong cả nước vượt qua thử thách - đó là tinh thần nghĩa tình, đoàn kết đặc trưng của TP.HCM.

"Học bổng 'Tiếp sức đến trường' các em được nhận hôm nay, không chỉ là sự đồng hành, hỗ trợ về vật chất mà còn là niềm tin và kỳ vọng của xã hội. Tôi mong các em hãy trân trọng cơ hội quý giá này, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm.

Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, hãy luôn giữ niềm tin, ý chí và ước mơ của mình bởi các em chính là tương lai của thành phố, là niềm hy vọng của đất nước" - ông Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao học bổng, quà cho các tân sinh viên khó khăn.

Tại TP.HCM, chương trình sẽ trao 197 suất học bổng dành cho tân sinh viên TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh trị giá 3,305 tỉ đồng (gồm 187 suất trị giá 15 triệu đồng/suất cho tân sinh viên khó khăn và 10 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 04 năm học cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

Giao lưu cùng hai tân sinh viên Lê Bách Hợp, ĐH Y Dược TP.HCM và Phạm Quốc Dũng, ĐH Văn Hiến.

Bên cạnh việc trao học bổng, các công ty còn tài trợ quà cho sinh viên như 197 balo; 15 laptop mới cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn; 10 laptop DELL đã qua sử dụng cho sinh viên khó khăn thiếu thiết bị học tập, 20 suất học tiếng Anh cho tân sinh viên đang học tại TP.HCM.

Ông Lê Hùng Mạnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH XD - KD Nhà Gia Hòa sau khi nghe câu chuyện vượt khó học giỏi của Bách Hợp và Quốc Dũng đã trao thêm cho mỗi bạn 50 triệu đồng.

Ngoài lễ trao học bổng cho 197 tân sinh viên tại TP.HCM, chương trình còn trao 78 suất học bổng cho tân sinh viên được xét trao học bổng tại các tỉnh, thành khác như: TP Đà Nẵng, TP Huế, Quảng Trị, Khánh Hòa, TP Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Tháp... đang theo học tại TP.HCM nhưng chưa có điều kiện tham dự chương trình tại quê nhà.

Đây là điểm trao thứ 10 trong chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2025 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần thứ 620 của báo Tuổi Trẻ.

Ông Phạm Phú Tâm, Chủ nhiệm CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam – Đà Nẵng trao học bổng cho các tân sinh viên

Hy vọng các bạn cố gắng nhiều hơn và mong các bạn luôn tin tưởng rằng trước những khó khăn của mình sẽ có sự sẻ chia, tiếp sức của những người đi trước. Mong rằng các bạn có thể vững vàng, ấm áp trên con đường học tập của mình để đạt được thành công trong tương lai. Ông Phạm Phú Tâm, Chủ nhiệm CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam – Đà Nẵng

Trao học bổng cho 10 sinh viên đặc biệt khó khăn

Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2025 của báo Tuổi Trẻ đã trao cho 1.066 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm cho tân sinh viên...).

Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn và 50 triệu đồng/ suất đặc biệt trong suốt 04 năm học). Ngoài lễ trao học bổng tại TP.HCM (dành cho tân sinh viên TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh) chương trình “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ còn tổ chức trao theo các khu vực: miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long; các tỉnh, thành miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.