'Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển 2026’ tiếp nhận hơn 66,6 tỉ đồng cho biên giới, hải đảo 03/01/2026 17:38

(PLO)- Xuyên suốt những năm qua, hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển luôn kiên định mục tiêu đồng hành lâu dài với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 3-1, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển năm 2026.

Tiếp nhận hơn 66,6 tỉ đồng

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, cho biết trong năm 2025, Quỹ và CLB đã có nhiều đóng góp thiết thực, với tổng số tiền vận động tài trợ đạt hơn 56,7 tỉ đồng.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu. Ảnh: Kha Nhiên

Các dự án như “Ươm mầm tương lai”, “Hỗ trợ sinh viên” tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp nhiều học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc và trở thành nguồn nhân lực chất lượng.

Quỹ cũng vận động hơn 4 tỉ đồng hỗ trợ quân đội, xây dựng nhà chính sách và tặng quà Tết. Chương trình UpRace 2025 gây quỹ cho 8.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và biển đảo.

Bà Trương Mỹ Hoa khẳng định Quỹ sẽ tiếp tục phát huy thành quả gần 27 năm qua.

“Quỹ cũng sẽ hoàn thành kiện toàn theo Nghị định 93 của Chính phủ với nguyên tắc "Đúng hướng – Đúng mục đích – Đúng đối tượng". Tôi tin rằng, với truyền thống bền bỉ suốt gần 27 năm, Quỹ sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu lớn trong hành trình ý nghĩa này...

... Hạnh phúc không phải để cho riêng mình mà là có cả những gì chúng ta cùng nhau trao đi. Xin cảm ơn những tấm lòng vàng đã luôn là điểm tựa, cảm ơn các em học sinh sinh viên để chúng ta nỗ lực mỗi ngày", bà Trương Mỹ Hoa gửi gắm.

Trích phát biểu của bà Trương Mỹ Hoa tại chương trình. Ảnh: Kha Nhiên

Những trái ngọt trong hành trình 27 năm

Chương trình đã dành thời lượng giao lưu với các gương mặt tiêu biểu trưởng thành từ Quỹ như Bùi Thị Hồng Nhung (Dự án “Mở đường đến tương lai”), Thạch Sang (Dự án “Hỗ trợ sinh viên”), Phạm Lưu Kim Thảo (Dự án “Ươm mầm tương lai”). Những “quả ngọt” trưởng thành từ Quỹ Học bổng Vừ A Dính lần lượt trở lại, kể câu chuyện đời mình bằng sự chân thành và biết ơn.

Các gương mặt tiêu biểu giao lưu tại chương trình. Ảnh: Kha Nhiên

Hiện đang làm công tác văn hóa xã hội vừa là Bí thư Đoàn ở xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, trước đây thuộc tỉnh Hòa Bình, Bùi Thị Hồng Nhung bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhớ lại khoảng thời gian được thông báo rằng mình là một trong 50 nữ sinh được thụ hưởng dự án "Mở đường đến tương lai" của quỹ học bổng Vừ A Dính.

“Gia đình em rất khó khăn, nên khi nhận được học bổng, em thấy mình có thêm cơ hội để tiếp tục con đường học tập và mở ra tương lai mới” – Hồng Nhung bày tỏ. Chia sẻ về quyết định chọn trở về quê hương làm việc sau khi tốt nghiệp ĐH, Hồng Nhung cho biết bản thân có hai lý do là muốn gần gia đình, đặc biệt là mẹ, để chăm sóc gia đình.

“Bên cạnh đó, quê hương luôn là nơi ngọt ngào nhất. Em muốn đóng góp những gì mình học được về cống hiến cho quê hương và giúp đỡ các bạn nữ sinh dân tộc thiểu số tiếp tục con đường học tập” – Hồng Nhung chia sẻ.

Với Thạch Sang, chặng đường trưởng thành là hành trình vượt qua chính mình. Từ một cậu sinh viên rụt rè, nhờ sự đồng hành lâu dài của dự án “Hỗ trợ sinh viên”, em dần trở nên tự tin hơn qua từng hoạt động xã hội. Học bổng không chỉ giúp Sang giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm động lực để em nỗ lực học tập.

Đến nay, Sang đã tốt nghiệp loại Giỏi ngành Công nghệ thông tin và có việc làm đúng chuyên môn. Có mặt tại chương trình, ba mẹ của Thạch Sang bày tỏ niềm hạnh phúc khi con mình may mắn là một trong những sinh viên được thụ hưởng Dự án "Hỗ trợ sinh viên".

Câu chuyện của Phạm Lưu Kim Thảo (học sinh trường TH,THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM) từ đảo Phú Quý vào TP.HCM học tập đem lại thật nhiều cảm xúc cho khán giả. Kim Thảo chia sẻ rằng chính sự đồng hành của Quỹ đã cho em thêm cơ hội học tốt và vững vàng hơn nơi đất liền.

Đặc biệt, "cầu truyền hình" từ phim trường HTV và đảo Phú Quý như thêm một món quà quý giá với gia đình em. Những phần thưởng ấy như nguồn động viên tinh thần để người cha thêm vững tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Tại chương trình, Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã tiếp nhận nguồn lực đóng góp của các đơn vị, cá nhân, các mạnh thường quân với tổng số tiền hơn 66,6 tỉ đồng.

Quỹ học bổng Vừ A Dính sẽ có tên mới

Tham dự chương trình, nhìn lại thành quả gần 27 năm hoạt động của Quỹ học bổng Vừ A Dính, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam bày tỏ sự trân trọng đối với các nhà tài trợ, mạnh thường quân, và sự tâm huyết của bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, cùng các thành viên ban điều hành.

Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự cảm động trước những thành thành quả hết sức ý nghĩa và nhân văn từ các hoạt động của Quỹ Học bổng Vừ A Dính trong năm 2025 và cả chặng đường phát triển bền bỉ với tầm nhìn và quyết tâm mạnh mẽ…

Ông Triết cũng cho rằng những thành quả đạt được đã minh chứng cho một chặng đường hoạt động bền bỉ, tâm huyết của Quỹ học bổng Vừ A Dính. Và hơn thế nữa là sự kết nối bền chặt và hiệu quả với các nguồn lực xã hội, với những tấm lòng vàng vì cộng đồng của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm.

“Năm 2026, sẽ mở ra một trang mới khi Quỹ Học bổng Vừ A Dính kiện toàn bộ máy hoạt động và mang tên mới, Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và Hải đảo theo tinh thần Nghị định 93 của Chính phủ. Quỹ vẫn sẽ tiếp tục góp sức thắp lên ước mơ và khát vọng của những người trẻ, lan toả rộng rãi hơn trong xã hội, nâng bước các bạn trẻ người dân tộc thiểu số, các bạn trẻ ở vùng miền núi, biên cương và hải đảo” – ông Triết cho hay.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Kha Nhiên

Dịp này để ghi nhận những tấm lòng vàng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ... đã quyết định tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 23 cá nhân.

Đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ cùng ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn và ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (bìa trái) trao quà Xuân Bính Ngọ 2026 cho các đơn vị quân đội﻿. Ảnh: Kha Nhiên

Quỹ cũng trao tặng quà Xuân Bính Ngọ 2026 đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, Cụm Nhà giàn DK1, quân và dân tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), gia đình các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên là con của đồng bào các dân tộc.

Các nhà tài trợ trao bảng tượng trưng chung tay đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu. Ảnh: Kha Nhiên