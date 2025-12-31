Mùa vàng trở lại Đồng Tháp Mười qua những khung hình gây ấn tượng

(PLO)- Mùa thu hoạch lúa thu đông đang diễn ra sôi động tại vùng Đồng Tháp Mười. PLO ghi lại những khoảnh khắc lao động tất bật với một vụ mùa bội thu.
Trên khắp các cánh đồng vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh, không khí thu hoạch lúa thu đông đang diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Máy gặt đập liên hợp hoạt động liên tục giữa những thửa ruộng lúa chín vàng, trĩu bông, báo hiệu một vụ mùa được đánh giá là thuận lợi cả về thời tiết lẫn năng suất.
Theo ghi nhận tại xã Mỹ An (Tây Ninh), năm nay điều kiện thời tiết khá ổn định, ít ảnh hưởng bất lợi, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng tốt. Người dân tranh thủ thu hoạch sớm để đảm bảo chất lượng hạt lúa cũng như kịp thời chuẩn bị cho các kế hoạch sản xuất tiếp theo.
Chia sẻ về vụ mùa năm nay, ông Ngô Thanh Hải, ngụ xã Mỹ An, cho biết gia đình ông rất phấn khởi vì lúa đạt năng suất cao, giá bán ổn định.
Trên cánh đồng những chiếc máy gặt đập liên hợp tất bật thu hoạch lúa.
Không chỉ riêng hộ ông Hải, nhiều nông dân trong vùng Đồng Tháp Mười cũng đánh giá vụ thu đông năm nay là một trong những vụ đạt hiệu quả khá tốt trong thời gian gần đây.
Những bao lúa nặng trĩu được chất lên xe kéo về điểm tập kết chờ thương lái đến thu mua.