Mùa vàng trở lại Đồng Tháp Mười qua những khung hình gây ấn tượng 31/12/2025 16:48

(PLO)- Mùa thu hoạch lúa thu đông đang diễn ra sôi động tại vùng Đồng Tháp Mười. PLO ghi lại những khoảnh khắc lao động tất bật với một vụ mùa bội thu.

Trên khắp các cánh đồng vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh, không khí thu hoạch lúa thu đông đang diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Máy gặt đập liên hợp hoạt động liên tục giữa những thửa ruộng lúa chín vàng, trĩu bông, báo hiệu một vụ mùa được đánh giá là thuận lợi cả về thời tiết lẫn năng suất.

Video: Nhộn nhịp mùa gặt trên những cánh đồng lúa chín vàng ở Tây Ninh

Theo ghi nhận tại xã Mỹ An (Tây Ninh), năm nay điều kiện thời tiết khá ổn định, ít ảnh hưởng bất lợi, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng tốt. Người dân tranh thủ thu hoạch sớm để đảm bảo chất lượng hạt lúa cũng như kịp thời chuẩn bị cho các kế hoạch sản xuất tiếp theo.

Cánh đồng lúa vàng óng vào mùa thu hoạch.

Chia sẻ về vụ mùa năm nay, ông Ngô Thanh Hải, ngụ xã Mỹ An, cho biết gia đình ông rất phấn khởi vì lúa đạt năng suất cao, giá bán ổn định.

“Tại ruộng, tôi thu hoạch được khoảng 600 kg mỗi công. Với giá nếp hiện nay 7.400 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, tôi và nhiều hộ xung quanh có lãi khoảng 25 triệu đồng mỗi héc-ta”, ông Hải nói.

Trên cánh đồng những chiếc máy gặt đập liên hợp tất bật thu hoạch lúa.

Không chỉ riêng hộ ông Hải, nhiều nông dân trong vùng Đồng Tháp Mười cũng đánh giá vụ thu đông năm nay là một trong những vụ đạt hiệu quả khá tốt trong thời gian gần đây.

Lúa đang vào mùa thu hoạch nên gần như các thửa ruộng đều được phủ màu vàng óng.

Việc cơ giới hóa được áp dụng đồng bộ giúp giảm công lao động, rút ngắn thời gian thu hoạch và hạn chế thất thoát sau thu hoạch.

Những bao lúa nặng trĩu được chất lên xe kéo về điểm tập kết chờ thương lái đến thu mua.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, vụ lúa Thu Đông 2025 (Tỉnh Long An trước hợp nhất): Tổng diện tích gieo sạ là 90.877,93 ha, năng suất (khô) ước là 52,77 tạ/ha, sản lượng ước đạt 479.578,5 tấn.