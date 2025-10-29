Tây Ninh chạy đua thu hoạch lúa trước khi nước lũ tràn về 29/10/2025 16:53

(PLO)- Người dân xã Tân Hưng, Tây Ninh đang khẩn trương thu hoạch lúa sớm, chạy đua với lũ để bảo vệ mùa màng trước nguy cơ nước lũ tràn về.

Những ngày cuối tháng 10, trên các cánh đồng xã Tân Hưng (tỉnh Tây Ninh), tiếng máy gặt vang lên rộn rã từ sáng sớm đến đêm khuya.

Nông dân nơi đây đang chạy đua với thời gian để thu hoạch lúa trước khi nước lũ từ thượng nguồn Đồng Tháp Mười đổ về, đe dọa vỡ đê bao và cuốn trôi công sức cả vụ mùa.

Người dân xã Tân Hưng tranh thủ thu hoạch lúa sớm chạy lũ.

Ông Nguyễn Văn Dư, ngụ ấp Gò Thuyền, cho biết cánh đồng khu vực này có khoảng 220ha, riêng gia đình ông có 12ha lúa chưa đến ngày gặt. Tuy nhiên, trước tình hình nước lên nhanh, ông cùng bà con phải đặt hơn 10 máy bơm để rút nước, đồng thời huy động máy gặt hoạt động liên tục nhằm thu hoạch sớm từ 2 đến 3 ngày so với dự kiến.

Máy bơm luôn túc trực để bơm nước trong ruộng lúa ra ngoài.

“Bà con buộc phải bán lúa sớm với giá thấp hơn khoảng 100 đồng/kg so với giá đặt cọc, còn hơn để nước ngập coi như mất trắng,” ông Dư chia sẻ.

Máy gặt đập chạy xuyên suốt để tranh thủ thu hoạch lúa cho nông dân.

Trên những cánh đồng ngập nước, các máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất với bốn nhân công chia nhau làm việc: Hai người điều khiển, hai người thu gom và đóng bao. Lúa vừa cắt xong được nhanh chóng vận chuyển lên xe để đưa về điểm tập kết an toàn.

Nước lũ bao quanh trên cánh đồng đang vào mùa thu hoạch lúa.

Theo anh Nguyễn Thanh Hân, trưởng ấp Rượng Lưới (xã Tân Hưng), toàn ấp có 215ha đang thu hoạch. Do mưa lớn kết hợp triều cường, mực nước dâng cao khiến đê bao bị đe dọa, người dân phải chủ động gia cố và bơm nước liên tục để giữ ruộng khô.

Nhộn nhịp máy gặt đập, máy kéo lúa trên cánh đồng tranh thủ thu hoạch lúa sớm.

“Đồng lúa đã gặt được hơn một tuần nay, hiện còn khoảng 50ha nữa là xong. Giá lúa hiện chỉ dao động từ 5.600-6.000 đồng/kg, giảm so với mọi năm,” anh Hân cho biết.

Người dân tranh thủ thu hoạch để nhằm hạn chế giảm năng suất.

Nếu ruộng bị ngập, máy gặt sẽ không thể vận hành, cây lúa sẽ đổ rạp, thối gốc, giảm năng suất nghiêm trọng. Vì vậy, các hộ dân đều tranh thủ gặt sớm hơn dự kiến từ 3 đến 5 ngày, coi đây là biện pháp duy nhất để “cứu” mùa vàng trong tình thế nước lũ lên nhanh.

Lúa sau khi thu hoạch được vận chuyển lên bờ và đưa xuống ghe để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, tính đến ngày 28-10, toàn tỉnh đã có hơn 800ha nông sản bị thiệt hại, trong đó 627ha lúa bị ngập, 605ha mất trắng, 22ha hư hại 50-60%; ngoài ra còn 107ha cây ăn trái và 85,9ha rau màu bị cuốn trôi hoàn toàn. Trong đó, xã Tân Hưng có 100ha lúa bị hư hại hoàn toàn và gần 8ha cây ăn trái chìm trong nước lũ.