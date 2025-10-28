Lũ lớn, hơn 800 ha lúa và cây trái vùng Đồng Tháp Mười mất trắng 28/10/2025 16:34

(PLO)- Lũ kết hợp triều cường những ngày qua đã khiến hàng trăm hecta lúa, cây ăn trái và hoa màu tại vùng Đồng Tháp Mười thiệt hại nặng nề.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát đi bản tin lũ khẩn cấp trên các sông trong khu vực, cho thấy nước lũ tại vùng Đồng Tháp Mười vẫn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của triều cường và mưa tại chỗ.

Mưa lớn và triều cường khiến nước lũ tại vùng Đồng Tháp Mười (Tây Ninh) tiếp tục dâng cao, đe dọa hàng ngàn hecta lúa và cây ăn trái.

Hơn 800 ha nông sản bị thiệt hại, nhiều nơi mất trắng



Ngày 28-10, Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, hơn 800 ha nông sản bị thiệt hại, trong đó 627 ha lúa bị ngập, 605 ha mất trắng và 22 ha hư hại 50-60%; 107 ha cây ăn trái chịu ảnh hưởng, 104 ha mất trắng, cùng 85,9 ha rau màu và cây ngắn ngày bị cuốn trôi hoàn toàn.

Ngoài ra, 9.279 ha khác có nguy cơ ngập sâu nếu triều cường tiếp tục dâng.

Những gốc mít bị chìm sâu trong nước. Ảnh: HUỲNH DU

Tại xã Vĩnh Thạnh, bờ bao vỡ từ ngày 10-10 khiến 37,5 ha lúa và 17,5 ha cây ăn trái bị thiệt hại 100%. Ở Vĩnh Châu, 200 căn nhà ngập, 40 ha cây ăn trái và 10 ha nuôi thủy sản bị nước cuốn trôi.

Nhiều tuyến đường như tỉnh lộ 837B và kênh Ngang ngập sâu, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng việc vận chuyển nông sản.

Nước lũ dâng cao khiến 200 căn nhà ở xã Vĩnh Châu bị ngập. Ảnh: HUỲNH DU

Tại Tuyên Bình, thiệt hại nặng nhất với 158 ha lúa bị ngập hoàn toàn, mất khoảng 790 tấn lúa, tổng giá trị 4,74 tỉ đồng. Ở Vĩnh Hưng, 7 ha lúa và 3,6 ha sầu riêng bị thiệt hại 100%. Riêng Tân Hưng, nước ngập sâu làm 100 ha lúa và 8 ha cây ăn trái mất trắng.

Căng mình giữ đê, bảo vệ mùa màng

Trước diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh cho phép xử lý khẩn cấp, gia cố 23 tuyến đê bao dài hơn 105 km ở các xã xung yếu để bảo vệ diện tích lúa Thu Đông chưa thu hoạch.

Các xã vùng trũng được yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, vật tư, tăng cường tiêu thoát nước, tôn cao bờ bao, đảm bảo an toàn cho cây trồng, vật nuôi.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Sông Trăng giúp dân gia cố đê ngăn lũ. Ảnh: HUỲNH DU

Tại xã Hưng Điền, mưa lớn ngày 26-10, khiến mực nước sông Trăng dâng nhanh, đe dọa 300 ha lúa sắp thu hoạch. Ngay sáng 27-10, Đồn Biên phòng Sông Trăng (tỉnh Tây Ninh) huy động hai tổ cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân gia cố đê bao ở ấp Sông Trăng và ấp Bưng Ràm.

Bộ đội Biên phòng Sông Trăng lội nước cùng người dân vận chuyển đất gia cố đê bao. Ảnh:HD

Trung tá Bùi Ngọc Thiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng, cho biết: “Ngay khi nắm thông tin mực nước dâng cao, đơn vị chủ động hỗ trợ người dân. Nhiều đoạn đê xung yếu được gia cố kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ nước tràn vào đồng lúa”.

Người dân vùng Đồng Tháp Mười oằn mình giữa biển nước. Ảnh: HUỲNH DU

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết khi sự cố xảy ra, người dân đã tự góp tiền, góp công cùng chính quyền địa phương gia cố, bảo vệ diện tích sản xuất. “Không có sự chung sức, đồng lòng ấy, thiệt hại chắc chắn sẽ lớn hơn”, bà Khanh chia sẻ.

Nhiều đoạn đê bao bị vỡ, gây ngập úng nhiều hecta lúa. Ảnh: CTV

Hiện Sở đang rà soát, tổng hợp thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, đồng thời thực hiện theo phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm" trong khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ hệ thống thủy lợi.

Những ngày cuối tháng 10, vùng Đồng Tháp Mười lại oằn mình trong biển nước, nhưng giữa gian khó, tinh thần kiên cường của người dân vẫn là “đê bao” vững chắc nhất giúp vùng đất này trụ vững trước thiên tai.