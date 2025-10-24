Người dân Đồng Tháp Mười trắng đêm tát nước ngăn nước lũ vào nhà 24/10/2025 18:37

(PLO)- Mưa lớn, triều cường và nước từ thượng nguồn đổ về khiến vùng Đồng Tháp Mười chìm trong biển nước.

Những ngày qua, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với mưa tại chỗ và triều cường khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tây Ninh) bị đảo lộn.

Đường sá ngập sâu trong nước, việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào con nước.

Nước lũ tràn vào ruộng vườn, nhà cửa

Mùa nước lũ năm nay không như những năm trước mà về cùng mưa dồn dập. Nước dâng cao khiến nhiều đê bao bị vỡ, nước tràn vào ruộng vườn, nhà cửa của người dân.

Nhiều tuyến đê bị vỡ, nước lũ tràn vào đồng ruộng, vườn cây ăn trái...

Tại xã Vĩnh Châu (tỉnh Tây Ninh), nhiều căn nhà, hàng trăm ha lúa, vườn cây ăn trái… bị ngập sâu trong nước.

“Nước lũ năm nay lên rất cao so với những năm trước, hơn 20 năm mới thấy cơn lũ lớn thế này”, anh Võ Văn Mười Ba nói.

Anh Mười Ba sửa tấm ván trước nhà để tạo lối đi tạm.

Cách nhà anh Mười Ba khoảng 2km, ngôi nhà nhỏ của bà Đỗ Thị Bé Hai ở ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu, đã bị nước lũ tràn vào cách đây hai ngày.

Để ngăn lũ, bà nhờ người xây gạch lên thành bờ tường. Tuy nhiên, do nước rỉ từ những lỗ nhỏ xung quanh nhà nên bà và các thành viên trong gia đình phải thay nhau tát nước.

Bà Hai canh tát nước để không bị ngập nhà.

Bà Hai cho biết: “Mùa lũ năm rồi nhà tôi còn cao, đâu có cần ngăn gì. Hai hôm nay nước tràn vô, mọi người trong nhà trắng đêm thay nhau tát nước, sợ ngủ quên là ngập trôi đồ. Từ đỉnh lũ 2000-2001 đến nay mới thấy lũ cao vậy”.

Chị Kim Cương phải ngồi giặt đồ trên chiếc xuồng.

Nước ngập sâu, chú chó phải lên xuồng sống.

Đồ đạc trong gia đình được kê lên cao.

Cách nhà bà Hai khoảng 3 căn là nhà chị Phạm Thị Kim Cương đã bị nước ngập gần phân nửa. Chị cho biết tất cả đồ đạc trong nhà phải kê lên cao, từ giường ngủ, bàn ghế… các vật dụng thiết yếu như bếp, chén… thì chất lên các bộ ván.

Mùa lũ năm nay gây nhiều khó khăn cho người dân vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh.

Ở khu vực ấp Làng Sen và Cà Dăm, xã Vĩnh Châu, có khoảng 25 hộ phải sống biệt lập hơn nửa tháng nay. Đường bộ bị nhấn chìm, phương tiện đường bộ tê liệt.

Những căn nhà bị cô lập, người dân phải di chuyển bằng xuồng.

“Con đường KT4 tuyến chính vừa được rải đá xanh chưa đầy một năm giờ như sông. Bây giờ đi lại chủ yếu bằng xuồng, cuộc sống cũng khó khăn hơn vì không thể trông cậy vào đánh bắt cá như trước đây ”, Bà Lê Thị Ngót (67 tuổi, ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Châu) buồn rầu nói.

Nhìn vườn cây chết trong nước lũ

Không chỉ nhà cửa, nước lũ còn “ăn” sâu vào vườn cây. Mưa lớn làm vỡ nhiều ô đê bao dọc tuyến kênh ngang, hàng chục héc- ta vườn bị ngập úng, sụ đọt, thối gốc.

Cây ăn trái bị ngập trong nước lũ.

Những cây sầu riêng 3-5 năm tuổi vốn không chỉ là “cần câu cơm” mà còn là “giấc mơ đổi đời” của nhiều gia đình tại Đồng Tháp Mười đang chết dần trong dòng nước đục ngầu, nặng phù sa.

Ông Nguyễn Văn Dũng bên những cây mít gần đến ngày lấy trái.

Ông Nguyễn Văn Dũng (ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Châu) chỉ biết đứng nhìn vườn hơn 200 gốc mít và sầu riêng ngập tới thân cây, lá úa vàng, trái rụng lả tả.

“Công chăm bón mấy năm trời coi như mất trắng. Tôi đã mướn người chuẩn bị lấy trái mà nước lũ cao quá cứu không nổi, chấp nhận thôi”, ông nói, giọng buồn rầu.

Mùa lũ năm nay vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh được ghi nhận cao nhất trong 20 năm qua.

Nhiều ngôi nhà ở hai xã Vĩnh Châu và Khánh Hưng (thuộc vùng Đồng Tháp Mười) bị cô lập hoàn toàn. Hàng trăm hec-ta cây trồng chìm trong nước, nhiều tuyến kênh bờ bao sạt lở nghiêm trọng.

Học sinh đến trường bằng vỏ lãi.

Khoảng nửa tháng qua tại khu vực nước lũ chia cắt, học sinh đi học cũng là nỗi vất vả của bao phụ huynh. “Sợ các cháu bị té, nước lũ thì tràn ngập con đường làng không thể đi được, tôi phải dùng vỏ lãi để đưa rước các con, cháu đi học”, chị Nguyễn Thị Thu (xã Vĩnh Châu) nói.

Mùa lũ cũng là mối đe dọa đối với trẻ em vùng Đồng Tháp Mười.

Ngoài chị Thu, nhiều gia đình ở đây cũng lo âu vì khi mùa lũ về cũng là mối đe dọa của trẻ nhỏ, không canh chừng cẩn thận sẽ rất nguy hiểm. Cạnh đó, việc học tập của những đứa trẻ miền sông nước cũng càng khó khăn hơn.

Lũ cao nên việc đánh bắt thủy sản của vùng Đồng Tháp Mười không nhiều so với mọi năm.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an giúp dân đắp đê ngăn lũ.

Những ngày qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân giúp người dân chằng nhà, chuyển đồ, hỗ trợ xuồng ghe cứu trợ. Nhiều đoàn công tác đến tận nơi thăm hỏi, động viên...

Giữa dòng nước mênh mông, người dân chỉ mong nước rút nhanh để còn dọn lại mái nhà, cứu lấy mảnh vườn đang chết dần, chết mòn.