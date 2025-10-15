Tây Ninh: Lũ dâng cao, người dân Đồng Tháp Mười 'căng mình' chống lũ 15/10/2025 17:50

(PLO)- Nước lũ dâng nhanh, đe dọa hàng ngàn hecta lúa và cây ăn trái, người dân Tây Ninh và vùng Đồng Tháp Mười gồng mình bảo vệ mùa vàng.

Những ngày qua, nước lũ tại khu vực đầu nguồn tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục dâng nhanh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh.

Video: Nước lũ dâng cao, người dân Đồng Tháp Mười “căng mình” chống lũ

Mưa lớn kết hợp với triều cường làm hàng trăm ha lúa, cây ăn trái của các xã vùng Đồng Tháp Mười có thể bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều diện tích bị mất trắng.

Người dân “chạy lũ” giữa đêm

Nước lũ liên tục dâng cao, nhiều tuyến đê xung yếu trên địa bàn đứng trước nguy cơ bị tràn, vỡ đê, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các diện tích lúa, cây ăn trái.

Nhiều tuyến đê có nguy cơ bị nước lũ tràn vào

Tại xã Vĩnh Thạnh, lũ làm vỡ đê bao, gây thiệt hại 28,5 ha lúa và 8 ha cây ăn trái; khoảng 180 ha khác đang bị uy hiếp. Ở xã Vĩnh Châu, gần 8.000 ha đất sản xuất cũng đứng trước nguy cơ ngập sâu.

Hàng trăm gốc sầu riêng, mít chìm trong biển nước.

Toàn bộ 200 gốc sầu riêng cùng hàng chục gốc mít, dừa của gia đình ông Huỳnh Văn Hát (xã Vĩnh Thạnh) bị nhấn chìm chỉ sau một đêm.

Ông chia sẻ: “Tối 12-10, nước lên nhanh, tôi không kịp trở tay. Sau ba ngày, sầu riêng, mít, dừa đều hư hại, thiệt hại cả tỉ đồng. Giờ chỉ mong được hỗ trợ để gầy dựng lại sau khi nước rút”.

Mực nước lũ dâng cao, hàng ngàn hecta lúa ở vùng Đồng Tháp Mười đang bị đe dọa.

Tình trạng tương tự diễn ra tại xã Nhơn Hòa Lập với 460 ha lúa bị đe dọa, xã Khánh Hưng có 310 ha, xã Vĩnh Hưng 210 ha và xã Tuyên Bình 230 ha… Mực nước trên các tuyến kênh như T1, kênh 1/6 (xã Vĩnh Châu) đã cao hơn mặt ruộng gần 2m, nhiều đoạn ngang bằng mặt đê, có thể tràn vỡ bất cứ lúc nào.

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, do ảnh hưởng của nước lũ và triều cường kết hợp, mực nước trên các kênh rạch tăng trung bình 3–5 cm mỗi ngày. Một số vị trí đã vượt đỉnh lũ năm 2024 tới 32 cm.

Khẩn trương ứng phó

Không chỉ vùng đầu nguồn, mưa lớn kết hợp nước dâng tại hạ lưu sông Vàm Cỏ đã gây ngập lụt diện rộng ở nhiều địa phương Tây Ninh như Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Bến Lức và các xã vùng trũng thấp.

Ngày 14-10, Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 2, dự báo tình hình ngập sẽ còn lan rộng và kéo dài.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (thứ hai từ trái sang) khảo sát vùng lũ.

Cùng ngày, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trực tiếp kiểm tra các tuyến đê, yêu cầu các địa phương tuyệt đối không lơ là, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, huy động người dân gia cố đê xung yếu, bảo vệ vụ lúa thu đông và đông xuân.

Sở Nông nghiệp được giao phối hợp với cơ quan khí tượng thủy văn thường xuyên cảnh báo để người dân ứng phó kịp thời.

Chính quyền cùng nhân dân vùng Đồng Tháp Mười đang khẩn trương ứng phó với lũ.

Đối với các huyện khó khăn về kinh phí, tỉnh sẽ hỗ trợ theo quy định. Tỉnh cũng biểu dương tinh thần chủ động của chính quyền và người dân xã Vĩnh Châu khi huy động hàng trăm người gia cố đê, giúp giảm thiểu thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an hỗ trợ giúp dân chống lũ.

Trong bối cảnh mực nước còn tiếp tục duy trì ở mức cao, chính quyền khuyến cáo người dân bám sát diễn biến thời tiết, tiêu thoát nước và gia cố đê bao kịp thời.