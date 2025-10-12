Cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an Tây Ninh giúp dân chạy lũ cứu lúa 12/10/2025 12:40

Mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về khiến mực nước tại các xã vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh dâng cao nhanh, gây ngập úng cục bộ nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh triển khai phương châm bốn tại chỗ, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân hộ đê, thu hoạch hoa màu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra.

Lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh hỗ trợ giúp dân hộ đê. Ảnh: QSTN

Tại xã Vĩnh Châu, mực nước dâng cao uy hiếp hàng trăm ha lúa, hoa màu. Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Châu huy động toàn bộ lực lượng dân quân thường trực, dân quân tại chỗ phối hợp cùng các cán bộ, nhân dân địa phương tổ chức gia cố hệ thống đê bao ở những vị trí trọng yếu.

Các bộ, chiến sĩ hỗ trợ giúp dân gặt lúa chạy lũ. Ảnh: QSTN

Theo ông Lê Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Châu, khi nhận được chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã về việc hộ đê, chống tràn do lũ dâng cao, Ban Chỉ huy quân sự xã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư xuống địa bàn ứng cứu.

Ở ấp Vĩnh Ân, khoảng 200 ha lúa đang giai đoạn phát triển, còn khu vực ấp Rọc Năng là vùng cây ăn trái chuyên canh có giá trị kinh tế cao. Dưới trời nắng gắt, từng bao đất được chuyển đến đoạn đê xung yếu, lực lượng dân quân hối hả đắp đê, quyết tâm bảo vệ thành quả lao động của người dân.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an Tây Ninh hỗ trợ dân thu hoạch lúa. Ảnh: CATN

Ông Đỗ Phước Lộc, hộ trồng 5 ha mít ở ấp Vĩnh Ân, xúc động nói: “Nhờ các chiến sĩ dân quân có mặt kịp thời, gia đình tôi đã gia cố được toàn tuyến đê, bảo vệ được vườn cây. Cảm ơn các anh đã không ngại vất vả giúp dân trong lúc nguy nan”.

Tại xã Vĩnh Thạnh, ngày 10-10, cán bộ chiến sĩ Công an xã phối hợp với lực lượng quân sự, người dân địa phương xuống đồng gặt giúp 14 ha lúa của hai anh em ông Lê Tấn Danh và ông Lê Thành Công đang bị ngập úng nặng. Dưới dòng nước bạc, những đôi tay thoăn thoắt gặt lúa, gom bó, vận chuyển trong tình quân dân ấm áp.

Những hình ảnh công an, quân sự xuống đồng giúp dân chạy lũ:

Lực lượng quân sự hỗ trợ giúp dân đắp đê.

Lực lượng công an, dân quân Tây Ninh trầm mình xuống đồng để hỗ trợ dân gặt lúa