Cả nước có 1,4 triệu thanh niên không làm việc, cũng không học tập 07/01/2026 06:33

(PLO)- Quý IV-2025, cả nước có khoảng 1,4 triệu thanh niên không làm việc và không tham gia học tập, đào tạo, chiếm 10,2% tổng số thanh niên.

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa có báo cáo về tình hình dân số, lao động, việc làm quý IV và năm 2025.

Lực lượng lao động và chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện

Theo Cục Thống kê, thị trường lao động trong nước năm 2025 ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực.

Tính chung cả năm, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,5 triệu người, tăng 589,5 nghìn người so với năm trước. Riêng trong quý IV-2025, con số này là 53,8 triệu người, tăng 488,7 nghìn người so với quý trước.

Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động cả năm 2025 là 68,6%.

Chất lượng nguồn lao động ngày càng được cải thiện, thể hiện qua tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ. Tính chung cả năm 2025, ước tính có 29,2% lực lượng lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ.

Về tình hình giải quyết việc làm, tính chung năm 2025, số người có việc làm đạt 52,4 triệu người, tăng 578,3 nghìn người so với năm 2024. Trong đó, khu vực thành thị đóng vai trò động lực chính khi đóng góp khoảng 90% vào mức tăng chung với 20,4 triệu lao động.

Năm 2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,5 triệu người. Ảnh minh hoạ: THUẬN VĂN

Một tín hiệu đáng mừng khác là sự cải thiện về tính chính thức của việc làm. Tỉ lệ lao động có việc làm phi chính thức chung trong năm 2025 là 63,1% (giảm 1,4% so với năm 2024). Dù tỉ lệ này vẫn còn đáng kể, sự suy giảm cho thấy thị trường lao động đang dần chuyển biến theo hướng chính thức hóa, cùng với việc nhiều doanh nghiệp ổn định hoạt động và hiệu quả từ các chính sách bảo vệ người lao động.

Đời sống của người lao động trong năm 2025 được cải thiện rõ rệt thông qua mức tăng trưởng thu nhập. Tính chung cả năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 8,9% (tương ứng tăng 685.000 đồng) so với năm trước.

Riêng quý IV-2025, thu nhập bình quân đạt 8,7 triệu đồng/tháng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm 2025, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương là 9,5 triệu đồng/tháng, tăng 9,1%, tương ứng tăng 789.000 đồng so với năm 2024. Lao động nam có mức thu nhập bình quân cao hơn mức thu nhập bình quân của lao động nữ (9,9 so với 8,9 triệu đồng). Lao động làm việc trong khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân là 10,5 triệu đồng, gấp 1,23 lần mức thu nhập bình quân của lao động khu vực nông thôn (8,5 triệu đồng).

Thách thức từ thất nghiệp và lao động không sử dụng hết tiềm năng

Bên cạnh những điểm sáng, thị trường lao động năm 2025 vẫn đối diện với những khó khăn nhất định. Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cả năm 2025 là 2,22%, giảm nhẹ so với năm trước, với tổng số người thất nghiệp khoảng 1,06 triệu người.

Tình trạng thiếu việc làm có xu hướng tăng nhẹ trong quý IV-2025 với khoảng 784,1 nghìn người thiếu việc làm, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Đáng lo ngại, tỉ lệ thất nghiệp trong thanh niên (15-24 tuổi) duy trì ở mức cao. Trong quý IV-2025, tỉ lệ này là 9,04%, tăng so với cùng kỳ năm trước và cao hơn đáng kể so với tỉ lệ thất nghiệp chung. Đặc biệt, tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị lên tới 11,12%.

Cả nước có khoảng 1,4 triệu thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo trong quý IV-2025, chiếm 10,2% tổng số thanh niên.

"Tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên và tỉ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh những khó khăn của thanh niên trong quá trình tìm kiếm việc làm", Cục Thống kê nhận định.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng và liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Ngoài ra, tỉ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng của Việt Nam trong năm 2025 là 3,9% (tương ứng 2,08 triệu người), phản ánh vẫn còn một bộ phận lao động có nhu cầu làm việc nhưng chưa được đáp ứng đầy đủ.

Quý IV-2025, cả nước có khoảng 1,4 triệu thanh niên không làm việc và không tham gia học tập, đào tạo. Ảnh minh hoạ: NHƯ NGỌC

Quy mô dân số tăng, vẫn duy trì cơ cấu dân số vàng

Quy mô dân số của Việt Nam năm 2025 tiếp tục đà tăng nhưng tốc độ có xu hướng chậm lại. Cụ thể, dân số trung bình đạt 102,3 triệu người, tăng khoảng 1 triệu người so với năm 2024.

Trong đó, dân số nam là 51 triệu người (49,9%), trong khi nữ giới đạt 51,3 triệu người (50,1%).

Về phân bố theo khu vực, dân số thành thị là 39,5 triệu người (38,6%), khu vực nông thôn vẫn chiếm đa số với 62,9 triệu người (61,4%).

Tổng tỉ suất sinh (TFR) năm 2025 là 1,93 con/phụ nữ, tăng nhẹ so với mức 1,91 của năm 2024, song xu hướng giảm vẫn được dự báo sẽ tiếp diễn trong những năm tới. Tuổi thọ trung bình của người dân trong năm 2025 là 74,7 tuổi, tương đương với năm trước đó.

Việt Nam hiện vẫn đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng khi nhóm dân số trong độ tuổi lao động từ 15-59 tuổi chiếm gần 63% tổng dân số. Tuy nhiên, do mức sinh giảm và tuổi thọ tăng, quá trình già hóa dân số đang diễn ra rõ rệt.

Tỉ trọng nhóm dân số trẻ từ 0-14 tuổi giảm từ 23,5% năm 2024 xuống còn 22,8% năm 2025, trong khi tỉ trọng nhóm dân số già từ 60 tuổi trở lên tăng từ 14% lên 14,5%.

Cạnh đó, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn là thách thức lớn khi tỉ số giới tính khi sinh năm 2025 là 110 bé trai/100 bé gái, giảm nhẹ so với năm 2024 nhưng vẫn ở mức cao so với mức cân bằng tự nhiên (105 bé trai/100 bé gái).