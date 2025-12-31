16% dân số là người cao tuổi: Hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa theo kịp 31/12/2025 17:43

(PLO)- Cử tri phản ánh về việc người cao tuổi hiện chiếm khoảng 16% dân số, nhu cầu được chăm sóc tăng cao trong khi các chính sách và cơ sở chăm sóc còn thiếu, chưa đồng bộ.

Trước thực trạng già hóa dân số diễn ra nhanh, cử tri TP Đà Nẵng phản ánh người cao tuổi hiện chiếm khoảng 16% tổng dân số cả nước vào năm 2025 và là nhóm đối tượng cần được xã hội quan tâm, chăm sóc toàn diện cả về sức khỏe thể chất lẫn đời sống tinh thần.

Trong khi nhu cầu chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi ngày càng gia tăng, nhưng hệ thống chính sách an sinh xã hội, dịch vụ y tế và cơ sở chăm sóc người cao tuổi vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ.

Do đó, cử tri kiến nghị cần sớm ban hành và thực hiện các chính sách an sinh xã hội phù hợp, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe định kỳ, hỗ trợ y tế, phát triển mạng lưới cơ sở nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và trung tâm dưỡng lão, nhằm tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Đến năm 2025, người cao tuổi chiếm khoảng 16% dân số. (Ảnh minh họa: TT)

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết nhận thức rõ yêu cầu đặt ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thích ứng với xu thế này.

Trong đó có Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng Luật Dân số vừa được Quốc hội thông qua.

Bà Lan khẳng định Bộ Y tế đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trong đó tập trung vào tăng cường quản lý sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, phòng chống bệnh không lây nhiễm, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe tinh thần và chăm sóc dài hạn.

"Hệ thống y tế cơ sở được xác định là nền tảng trong chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Các cơ sở khám chữa bệnh được hướng dẫn lồng ghép nội dung lão khoa, phục hồi chức năng và quản lý bệnh mạn tính trong hoạt động chuyên môn", bà Lan nêu rõ.

Song song với đó, Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các chính sách an sinh xã hội và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo hướng đa dạng hóa mô hình chăm sóc, khuyến khích phát triển các cơ sở nuôi dưỡng, trung tâm dưỡng lão, cơ sở phục hồi chức năng, chăm sóc ban ngày, chăm sóc tại nhà và tại cộng đồng, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực y tế và nhân lực chăm sóc người cao tuổi.

Thời gian tới, cùng với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện chính sách, tăng cường đầu tư nguồn lực, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích, đáp ứng yêu cầu thích ứng với già hóa dân số một cách bền vững.