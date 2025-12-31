Giữ niềm tin khán giả để nghệ thuật không lạc nhịp 31/12/2025 08:16

(PLO)- Niềm tin khán giả là tài sản vô hình nhưng lâu dài nhất đối với nghệ thuật và nếu bị tổn thương, cả môi trường biểu diễn sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự dè dặt và hoài nghi.

Mỗi sự kiện được tổ chức không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn phản ánh cách người làm nghề nhìn nhận công chúng. Sự cố trong quá trình biểu diễn không hiếm nhưng điều dư luận quan tâm là cách đơn vị tổ chức đối diện và xử lý. Khi một chương trình hoãn sát giờ diễn, trong lúc khán giả đã có mặt, hệ quả không chỉ là bất tiện về thời gian hay chi phí, mà còn tạo cảm giác hụt hẫng, thiếu tôn trọng.

Thưởng thức nghệ thuật là quá trình tương tác hai chiều, trong đó khán giả giữ vai trò trung tâm. Không có khán giả, nghệ thuật không thể hình thành; không có sự đồng cảm của công chúng, nghệ sĩ khó truyền tải trọn vẹn giá trị sáng tạo và nhà sản xuất cũng không có nền tảng để khẳng định vai trò.

Khán giả tạo nên sức sống cho sự kiện. Họ không chỉ bỏ tiền mua vé, mà còn dành thời gian, cảm xúc và kỳ vọng để đồng hành. Vì vậy, tôn trọng khán giả không phải là lựa chọn thiện chí, mà là nguyên tắc cốt lõi.

Quan hệ giữa đơn vị tổ chức và khán giả hiện nay là cộng hưởng, nơi niềm tin được hình thành từ sự minh bạch và trách nhiệm. Nghệ thuật gắn liền với cảm xúc nhưng không thể vận hành chỉ bằng cảm xúc. Đằng sau mỗi chương trình là hệ thống tổ chức, quản lý và truyền thông đòi hỏi kỷ luật cao. Khi xảy ra sự cố, công chúng chờ đợi không chỉ lời xin lỗi, mà là thái độ cầu thị, minh bạch và trách nhiệm rõ ràng. Chỉ khi đó, niềm tin mới được giữ lại.

Niềm tin khán giả là tài sản vô hình nhưng lâu dài nhất đối với nghệ thuật. Một chương trình có thể chưa trọn vẹn nhưng nếu ứng xử nghiêm túc và tôn trọng, khán giả vẫn sẵn sàng cảm thông. Ngược lại, nếu niềm tin bị tổn thương, cả môi trường biểu diễn sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự dè dặt và hoài nghi.

Đặt khán giả ở vị trí trung tâm không phải khẩu hiệu, mà là thước đo chuyên nghiệp. Khi người làm nghề ý thức rằng khán giả chính là nền tảng, mỗi quyết định tổ chức, mỗi thông báo đều sẽ được cân nhắc trên tinh thần trách nhiệm. Chỉ khi đó, nghệ thuật mới phát triển bền vững, giữ được niềm tin và sự đồng hành lâu dài của công chúng.