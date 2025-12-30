Khởi tố nữ giám đốc trong vụ hoãn show ‘Về đây bốn cánh chim trời’ 30/12/2025 22:13

(PLO)- Dù biết rõ chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" không đủ điều kiện để diễn ra, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình, bán vé và thu tiền của khán giả.

Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Thị Thu Hà.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí, có trụ sở tại Hà Nội.

Từ khoảng tháng 6-2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 28-12, tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Chương trình giới thiệu các tác phẩm của các cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp với các nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán giả quan tâm. Công ty bắt đầu mở bán vé từ ngày 11-10 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các đơn vị liên kết, cộng tác viên.

Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm

Quá trình tổ chức, dù biết rõ chương trình không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến tối 28-12, ban tổ chức mở cửa đón khán giả vào địa điểm biểu diễn, yêu cầu chờ đến khoảng 20 giờ 30 phút. Sau đó, đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và gửi đơn trình báo cơ quan công an.

Trước đó, tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Thu Hà trực tiếp thông báo không thể tổ chức chương trình, nhận trách nhiệm, xin lỗi khán giả và cam kết hoàn tiền vé.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, việc đơn vị tổ chức hoãn chương trình nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan quản lý là không đúng quy định về nghệ thuật biểu diễn. Ngày 29-12, Sở đã mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu khẩn trương giải quyết các vấn đề phát sinh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm liên quan (nếu có) để xử lý theo quy định.