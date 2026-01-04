Gần 100 căn nhà tại Hòa Thịnh được hồi sinh sau lũ dữ 04/01/2026 14:12

(PLO)- Quân khu 5 phối hợp bàn giao 96 căn nhà cho người dân trong Chiến dịch Quang Trung tại Đắk Lắk.

Ngày 4-1, tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 96 căn nhà trong Chiến dịch Quang Trung.

Những căn nhà mới được thần tốc xây dựng giúp người dân vùng lũ Hòa Thịnh. Ảnh: N.N

Tại tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 đảm trách xây mới 331 căn nhà. Đến nay, 96 căn nhà tại xã Hòa Thịnh đã hoàn thành sớm để bàn giao cho người dân.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết Chiến dịch Quang Trung không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Đơn vị quyết tâm cử lực lượng về với dân nhanh nhất, dựng lại nhà sớm nhất để bà con an cư, đón Tết ấm áp.

"Chiến dịch Quang Trung là minh chứng trong những lúc khó khăn nhất, phẩm chất tốt đẹp nhất của người Việt Nam được thắp lên mạnh mẽ. Bão lũ có thể cuốn đi nhiều thứ nhưng không thể cuốn đi tình người", Trung tướng Hải nói.

Nhận bàn giao nhà mới, bà Trần Thị Lãnh (80 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) không giấu được xúc động. Bà Lãnh chia sẻ sau lũ bà chỉ biết đứng khóc vì nhà sập. Nhờ Đảng, Chính phủ, các cấp chính quyền quan tâm và bộ đội ngày đêm giúp đỡ, hiện bà đã có nhà mới.

Tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, trân trọng cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Quân khu 5 và các lực lượng vũ trang đã giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và Tư lệnh Quân khu 5 trao biểu tượng nhà cho người dân vùng lũ Hòa Thịnh. Ảnh: N.N

Theo ông Triết, những căn nhà mới không chỉ là chỗ ở mà còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin để bà con vượt qua khó khăn, gây dựng lại cuộc sống. Ngoài xây lại nhà, các lực lượng vũ trang còn hỗ trợ khắc phục kênh mương, vệ sinh môi trường, sửa chữa trường học, trạm y tế…

"Khoảng một tháng chúng ta đã có những căn nhà vững chãi, thể hiện đúng tinh thần thần tốc của Chiến dịch Quang Trung. Các anh đã vượt khó giúp dân, đúng là bộ đội của lòng dân", ông Triết chia sẻ.

Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng các hộ gia đình. Trong đó, các đơn vị thuộc Quân khu 5 và bộ đội địa phương tặng mỗi hộ các vật dụng thiết yếu như tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, giường, tủ, bếp ga, máy lọc nước… giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đợt mưa lũ hồi tháng 11-2025 gây ngập hơn 4.800 căn nhà tại xã Hòa Thịnh. Trong đó, 96 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, hàng trăm căn khác hư hỏng. Trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung, xã Hòa Thịnh có 117 căn nhà được xây dựng mới hoàn toàn.