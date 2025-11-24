Người dân rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk: 'Mong có gạo để nấu cơm' 24/11/2025 08:00

(PLO)- Với người dân rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, ngay lúc này, thứ họ cần nhất là gạo và chăn ấm…

Video: Rốn lũ Hòa Thịnh - nơi hạt cơm, hạt gạo giờ quý hơn vàng

Túc trực tại rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk những ngày sau lũ dữ, nhóm PV báo Pháp Luật TP.HCM đã tìm đến nhiều khu vực chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người dân, nghe về những câu chuyện đau lòng trong lũ dữ.