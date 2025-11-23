Công an tỉnh Quảng Ngãi vào rốn lũ Hòa Thịnh, hỗ trợ người dân sau lũ dữ 23/11/2025 15:10

(PLO)- Các tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều ngày liên tục vào các điểm nóng về ngập lụt cứu hộ, chuyển nhu yếu phẩm cho người dân.

Sáng 23-11, đoàn công tác của Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức vận chuyển hàng nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con xã Hòa Thịnh bị thiệt hại nặng nề do lũ.

Video: Phòng PC07 Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp cận hỗ trợ một trường hợp người dân bị cô lập trong lũ lớn.

Tại thôn Mỹ Trung, đoàn đã tiếp cận người dân gặp khó khăn, chật vật do lũ; chuyển đến người dân nhiều nhu yếu phẩm cần thiết như chăn ấm, gạo, áo phao, thức ăn, thuốc men…

Đoàn thuộc Phòng PC07 Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân xã Hòa Thịnh.

Nhận được nhiều nhu yếu phẩm cần thiết, người dân thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh bày tỏ vui mừng, cảm ơn các đơn vị, bà con khắp cả nước đã quan tâm, giúp đỡ.

Người dân vui mừng nhận được hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị An (76 tuổi, thôn Mỹ Trung) khi nhận được một bao gạo 5 kg và một cái chăn từ Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vui mừng đến bật khóc: “Mừng quá, xin được cái mền mừng quá đỡ lạnh. Cảm ơn các cháu!”.

Bà An nhận quà từ đoàn của Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin, ngoài việc triển khai chuyển đồ cứu trợ cho bà con xã Hòa Thịnh, Phòng PC07 Công an tỉnh Quảng Ngãi còn tiếp cận các điểm ngập nặng ở phường Đông Hòa, Phú Hòa. Tại đây, lực lượng tiếp cận các vùng bị cô lập và cứu người dân ra ngoài.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát động triển khai khẩn trương chi viện giúp Đắk Lắk vượt qua mưa lũ.

Tiếp cận, chuyển nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng ngập sâu.

Tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng CSGT cùng phòng Hậu cần Công an tỉnh đã nhanh chóng hạ ca nô chuyên dụng, phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ. Khu vực phường Đông Hòa đang chịu ảnh hưởng nặng nề do nước lũ dâng cao đột ngột, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu. Lực lượng cứu hộ đưa các người dân, trong đó có nhiều người già, trẻ em và phụ nữ còn đang mắc kẹt trong các ngôi nhà bị nước lũ bao vây, đến nơi an toàn.

Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân Đắk Lắk trong lũ lụt.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tấn Đạt, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh đã triển khai nhiều tổ công tác để cứu hộ tại các khu vực ngập sâu. Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực mở lối, tiếp tế liên tục và duy trì hỗ trợ cho bà con.