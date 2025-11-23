Vạn tấm lòng chia sẻ với nỗi đau của đồng bào Hòa Thịnh
NGUYỄN YÊN - THANH NHẬT
(PLO)– Hàng trăm xe vận chuyển hàng cứu trợ từ khắp nơi đổ về rốn lũ Hòa Thịnh, Phú Yên cũ.
Nhiều ngày nay, hàng trăm chuyến xe cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước liên tục đổ về rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk), mang theo nhu yếu phẩm, thuốc men và hơi ấm sẻ chia với người dân đang oằn mình sau trận lũ kinh hoàng chưa từng có.
Từ Bắc vào Nam, các đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau hướng về vùng lũ. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe chở gạo, mì gói, quần áo, mùng mền, thuốc men… được chuyển đến từng thôn, từng cụm dân cư. Những phần quà không chỉ là vật phẩm, mà còn là lời động viên, là hy vọng đối với bà con đang kiệt quệ vì lũ dữ.
Người dân vui mừng khi nhận được tình cảm của người dân khắp nơi trên cả nước.