Vạn tấm lòng chia sẻ với nỗi đau của đồng bào Hòa Thịnh

Thời sự

Vạn tấm lòng chia sẻ với nỗi đau của đồng bào Hòa Thịnh

NGUYỄN YÊN - THANH NHẬT

(PLO)– Hàng trăm xe vận chuyển hàng cứu trợ từ khắp nơi đổ về rốn lũ Hòa Thịnh, Phú Yên cũ.

Nhiều ngày nay, hàng trăm chuyến xe cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước liên tục đổ về rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk), mang theo nhu yếu phẩm, thuốc men và hơi ấm sẻ chia với người dân đang oằn mình sau trận lũ kinh hoàng chưa từng có.

ca-nuoc-huong-ve-hoa-thinh-1.jpg
Nhiều đoàn cứu trợ từ khắp nơi trên cả nước đổ về vùng rốn lũ Hòa Thịnh.
IMG_1763872760707_1763872803247.jpg
Một ngày sau khi nước lũ rút khỏi các tuyến đường, Hòa Thịnh mới bắt đầu gắng gượng nhịp sống trở lại. Nhưng khó khăn trăm bề chồng chất. Nhiều ngôi nhà chỉ còn đống đổ nát, người dân thiếu nước sinh hoạt, thiếu lương thực trong nhiều ngày liền.
IMG_1763872760798_1763872807485.jpg
Trên những cánh đồng, gia súc chết nằm la liệt. Với người dân Hòa Thịnh, chưa bao giờ họ phải trải qua những ngày kinh hoàng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết như vậy.
IMG_1763872802774_1763872818455.jpg
IMG_1763872760118_1763872797019.jpg
IMG_1763872760047_1763872794581.jpg
Từ Bắc vào Nam, các đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau hướng về vùng lũ. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe chở gạo, mì gói, quần áo, mùng mền, thuốc men… được chuyển đến từng thôn, từng cụm dân cư. Những phần quà không chỉ là vật phẩm, mà còn là lời động viên, là hy vọng đối với bà con đang kiệt quệ vì lũ dữ.
IMG_1763872802769_1763872816330.jpg
Từ Cam Ranh, anh Nguyễn Văn Minh cùng đoàn thiện nguyện chạy xe xuyên đêm, mang theo 20 tấn hàng đến Hòa Thịnh. “Đây là số hàng do những người ở nhiều nơi góp lại, chuyển đến bà con gặp khó khăn trong lũ”- anh Minh chia sẻ.
ca-nuoc-huong-ve-hoa-thinh-3.jpg
Cầm trên tay túi gạo vừa nhận, chị Bùi Quỳnh Như (22 tuổi) xúc động: “Đã nhiều ngày rồi không có cơm, nay nhận được gạo tôi rất mừng. Cảm ơn bà con khắp nơi đã quan tâm đến chúng tôi lúc hoạn nạn này”.
IMG_1763872760367_1763872800477.jpg
Một người đàn ông nhận được một tấm chăn và hai lốc sữa từ đoàn cứu trợ của Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Trên nhiều cung đường dẫn vào xã, người dân xếp hàng nhận hàng cứu trợ. Nhiều người bật khóc khi nhận được những nhu yếu phẩm đầu tiên sau nhiều ngày bị cô lập. Với họ, lúc này, quý nhất là gạo, quần áo khô, mền ấm, bởi trời lạnh, nhà cửa còn ngổn ngang bùn đất.

Trên nhiều cung đường dẫn vào xã, người dân xếp hàng nhận hàng cứu trợ. Nhiều người bật khóc khi nhận được những nhu yếu phẩm đầu tiên sau nhiều ngày bị cô lập. Với họ, lúc này, quý nhất là gạo, quần áo khô, mền ấm, bởi trời lạnh, nhà cửa còn ngổn ngang bùn đất.

IMG_1763872760608_1763872802273.jpg
IMG_1763872760523_1763872801581.jpg
IMG_1763872759972_1763872793562.jpg
Người dân vui mừng khi nhận được tình cảm của người dân khắp nơi trên cả nước.
IMG_1763872760446_1763872801172.jpg
Hiện trên khắp các ngã đường của Hòa Thịnh, dòng xe cứu trợ vẫn tấp nập.
IMG_1763872802779_1763872821021.jpg
Ông Lê Trung Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết xã đang triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả và tiếp nhận hỗ trợ của nhân dân cả nước.
IMG_1763799947210_1763800468149.jpg
"Xã Hòa Thịnh đã mở kho tiếp nhận các nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát để xác định các hộ gia đình cần trợ giúp về nhu yếu phẩm, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này"- ông Hiền nói.
NGUYỄN YÊN - THANH NHẬT
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Hòa Thịnh #rốn lũ Hòa Thịnh #lũ lụt Hòa Thịnh #thông tin mới Hòa Thịnh

Đọc thêm