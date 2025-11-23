Vạn tấm lòng chia sẻ với nỗi đau của đồng bào Hòa Thịnh

Trên nhiều cung đường dẫn vào xã, người dân xếp hàng nhận hàng cứu trợ. Nhiều người bật khóc khi nhận được những nhu yếu phẩm đầu tiên sau nhiều ngày bị cô lập. Với họ, lúc này, quý nhất là gạo, quần áo khô, mền ấm, bởi trời lạnh, nhà cửa còn ngổn ngang bùn đất.