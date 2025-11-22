Hình ảnh xót xa từ rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk 22/11/2025 16:10

Đến hơn 14 giờ ngày 22-11, tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm đoàn cứu trợ từ các nơi đổ về, mang theo nhiều thực phẩm, nhu yếu phẩm, áo phao… hỗ trợ bà con tại đây.

Xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước.

Nhiều đoàn cứu trợ bà con vùng lũ đến với xã Hòa Thịnh trong ngày 22-11.

Không chỉ có các đoàn cứu trợ, lực lượng chức năng cũng điều nhiều phương tiện, cán bộ, chiến sĩ mang theo ca nô đến triển khai hỗ trợ người dân. Đồng thời, chở theo nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng lũ.

Thời điểm này, các tuyến đường lớn ở xã Hòa Thịnh đã rút nước. Tại các khu dân cư, nước đã rút mạnh, chỉ còn mấp mé vài chục cm.

Nhiều người dân bàng hoàng sau cơn lũ. Thứ cần thiết nhất với họ lúc này là nước sạch, quần áo và thực phẩm.

Người dân từ các ngõ, xóm di chuyển ra đường lớn, tiếp cận các đoàn cứu trợ nhận lương thực, thực phẩm

Một người phụ nữ đi chân đất, đến các xe cứu hộ hỏi xin sữa và tã cho em bé.

Tuyến đường ĐH75 dẫn vào UBND xã Hòa Thịnh bị nước lũ cuốn bể nát, đứt gãy nghiêm trọng nhiều đoạn. Nước xiết đã khiến nhiều mảnh đường nhựa bị hất tung, xô lệch ra hai bên.

Con đường huyết mạch vào trung tâm xã bị nước lũ làm đứt gãy, bể nát.

Nước lũ cũng khiến nhiều đoạn bị sạt, hàm ếch. Nhiều nhà dân ở hai bên đường ĐH75 cũng bị nước lũ làm hư hỏng.

Người dân đứng trong nhà nhìn ra đường, bần thần trước hậu quả của cơn lũ.

Một ô tô bị nước cuốn trôi, nằm chỏng chơ bên vệ đường ĐH75.

Trong các cánh đồng ở thôn Mỹ Trung, nước lũ cuốn nhiều tài sản của người dân trôi ra đồng. Nước rút, nhiều thứ như tủ lạnh, giường, ghế, bàn học nằm lại trên đường, không người thu dọn. Nhiều xe ô tô cũng nằm lại giữa đường vì nước lũ.

Đồ đạc, tài sản của người dân tan hoang sau cơn lũ.

Một người tử vong được gia đình chuyển đi bằng xe máy cày sau cơn lũ.

Nhiều gia súc, gia cầm bị chết trong nước lũ, nằm lại trên các cánh đồng.

Để ngăn nguy cơ ô nhiễm, trong sáng 22-11, các lực lượng đã tiến hành cẩu một số con bò chết dọc đường đưa đi xử lý.

Nhiều con bò của người dân bị chết trong cơn lũ được vận chuyển đi chôn lấp.

Người dân xã Hòa Thuận bắt đầu dọn dẹp nhà cửa khi nước rút.