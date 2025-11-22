Hình ảnh xót xa từ rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk

NGUYỄN YÊN - THANH NHẬT

(PLO)- Dọc hai bên đường, xác gia súc chết nằm chỏng chơ. Đường vào trung tâm xã Hòa Thịnh bị nước lũ xé toạt, đứt gãy.

Đến hơn 14 giờ ngày 22-11, tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm đoàn cứu trợ từ các nơi đổ về, mang theo nhiều thực phẩm, nhu yếu phẩm, áo phao… hỗ trợ bà con tại đây.

chum-anh-tan-hoang-o-ron-lu-hoa-thinh-dak-lak-3.jpg
Xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước.
IMG_1763799948237_1763800470583.jpg
Nhiều đoàn cứu trợ bà con vùng lũ đến với xã Hòa Thịnh trong ngày 22-11.
1000015239.jpg
Không chỉ có các đoàn cứu trợ, lực lượng chức năng cũng điều nhiều phương tiện, cán bộ, chiến sĩ mang theo ca nô đến triển khai hỗ trợ người dân. Đồng thời, chở theo nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng lũ.
IMG_1763800545703_1763800552349.jpg
Thời điểm này, các tuyến đường lớn ở xã Hòa Thịnh đã rút nước. Tại các khu dân cư, nước đã rút mạnh, chỉ còn mấp mé vài chục cm.
IMG_1763800545521_1763800551633.jpg
Nhiều người dân bàng hoàng sau cơn lũ. Thứ cần thiết nhất với họ lúc này là nước sạch, quần áo và thực phẩm.
IMG_1763799947210_1763800468149.jpg
Người dân từ các ngõ, xóm di chuyển ra đường lớn, tiếp cận các đoàn cứu trợ nhận lương thực, thực phẩm
IMG_1763799946963_1763800466816.jpg
Một người phụ nữ đi chân đất, đến các xe cứu hộ hỏi xin sữa và tã cho em bé.
IMG_1763799950591_1763800472225.jpg
Tuyến đường ĐH75 dẫn vào UBND xã Hòa Thịnh bị nước lũ cuốn bể nát, đứt gãy nghiêm trọng nhiều đoạn. Nước xiết đã khiến nhiều mảnh đường nhựa bị hất tung, xô lệch ra hai bên.
IMG_1763799949677_1763800471591.jpg
IMG_1763799950295_1763800471999.jpg
IMG_1763799949827_1763800471686.jpg
Con đường huyết mạch vào trung tâm xã bị nước lũ làm đứt gãy, bể nát.
IMG_1763799947075_1763800467240.jpg
Nước lũ cũng khiến nhiều đoạn bị sạt, hàm ếch. Nhiều nhà dân ở hai bên đường ĐH75 cũng bị nước lũ làm hư hỏng.
IMG_1763799950911_1763800472421.jpg
Người dân đứng trong nhà nhìn ra đường, bần thần trước hậu quả của cơn lũ.
1000015240.jpg
Một ô tô bị nước cuốn trôi, nằm chỏng chơ bên vệ đường ĐH75.
IMG_1763799948525_1763800470808.jpg
IMG_1763799948098_1763800470232.jpg
1000015241.jpg
Trong các cánh đồng ở thôn Mỹ Trung, nước lũ cuốn nhiều tài sản của người dân trôi ra đồng. Nước rút, nhiều thứ như tủ lạnh, giường, ghế, bàn học nằm lại trên đường, không người thu dọn. Nhiều xe ô tô cũng nằm lại giữa đường vì nước lũ.
IMG_1763799948857_1763800471020.jpg
Đồ đạc, tài sản của người dân tan hoang sau cơn lũ.
chum-anh-tan-hoang-o-ron-lu-hoa-thinh-dak-lak-4.jpg
Một người tử vong được gia đình chuyển đi bằng xe máy cày sau cơn lũ.
chum-anh-tan-hoang-o-ron-lu-hoa-thinh-dak-lak-5.jpg
Nhiều gia súc, gia cầm bị chết trong nước lũ, nằm lại trên các cánh đồng.
IMG_1763799949244_1763800471294.jpg
Để ngăn nguy cơ ô nhiễm, trong sáng 22-11, các lực lượng đã tiến hành cẩu một số con bò chết dọc đường đưa đi xử lý.
IMG_1763799949113_1763800471191.jpg
Nhiều con bò của người dân bị chết trong cơn lũ được vận chuyển đi chôn lấp.
1000015242.jpg
Người dân xã Hòa Thuận bắt đầu dọn dẹp nhà cửa khi nước rút.
IMG_1763799947342_1763800468457.jpg
Một số vùng còn ngập sâu, người dân dùng thúng, ghe để di chuyển ra ngoài nhận hàng cứu trợ.
