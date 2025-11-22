Hình ảnh xót xa từ rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk

(PLO)- Dọc hai bên đường, xác gia súc chết nằm chỏng chơ. Đường vào trung tâm xã Hòa Thịnh bị nước lũ xé toạt, đứt gãy.
Đến hơn 14 giờ ngày 22-11, tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm đoàn cứu trợ từ các nơi đổ về, mang theo nhiều thực phẩm, nhu yếu phẩm, áo phao… hỗ trợ bà con tại đây.
Con đường huyết mạch vào trung tâm xã bị nước lũ làm đứt gãy, bể nát.
Trong các cánh đồng ở thôn Mỹ Trung, nước lũ cuốn nhiều tài sản của người dân trôi ra đồng. Nước rút, nhiều thứ như tủ lạnh, giường, ghế, bàn học nằm lại trên đường, không người thu dọn. Nhiều xe ô tô cũng nằm lại giữa đường vì nước lũ.