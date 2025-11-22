Đắk Lắk: Hàng ngàn phương tiện ‘chôn chân’ trên Quốc lộ 1 vì lũ lịch sử 22/11/2025 11:04

(PLO)- Ở cả hai chiều đường trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, hàng ngàn xe tải, xe khách kẹt lại, không thể di chuyển.

Đến hơn 0 giờ ngày 22-11, trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, hàng ngàn phương tiện vẫn nằm "chôn chân”, chờ đợi di chuyển. Tuy nhiên, suốt nhiều giờ chờ trong vô vọng, các tài xế vẫn không nhận được tín hiệu tiếp tục hành trình.