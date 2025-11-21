Video: Hố sâu cùng dòng nước xoáy lạ xuất hiện trên quốc lộ 1 ở Đắk Lắk 21/11/2025 20:02

(PLO)- Hố sâu cùng dòng nước xoáy xuất hiện trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã gây ách tắc giao thông.

Tối 21-11, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, tại Km1339+300, quốc lộ 1, đoạn qua phường Tuy Hòa xuất hiện một hố sâu, có dòng nước xoáy. Vụ việc khiến các phương tiện giao thông qua khu vực này bị ùn ứ, ách tắc cục bộ.

Hố sâu cùng dòng nước xoáy giữa quốc lộ 1. Ảnh: C.S

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử lực lượng kiểm tra, phối hợp cùng đơn vị có thẩm quyền xem xét, tìm hướng khắc phục.

Theo ghi nhận của PLO, thời điểm mới phát hiện, hố sâu này chỉ có diện tích khoảng 1 m2. Phía dưới hố sâu, có dòng nước xoáy cuộn chảy, gây xói lở.

Video hố sâu và dòng nước xoáy xuất hiện trên quốc lộ 1

Chỉ trong thời gian ngắn, dòng nước khiến mặt đường tiếp tục bị xói lở, tiếp tục gây sập mặt đường. Diện tích hố đã rộng, sâu hơn thời điểm mới phát hiện, dòng nước xoáy dưới hố tử thần cũng mạnh hơn trước.

Cũng trong tối 21-11, thông tin từ UBND xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, cho biết nước lũ đang dâng lên, cuốn trôi một cầu treo trên địa bàn, gây ngập nhiều nhà dân.

Cầu treo bị lũ cuốn trôi. Ảnh: H.T

UBND xã Ea Na đã huy động các lực lượng, khẩn trương sơ tán 69 hộ với 200 nhân khẩu đến vùng an toàn.

Mưa lũ những ngày qua tại tỉnh Đắk Lắk, khiến nhiều người tử vong, hàng chục ngàn căn nhà ngập trong nước, nhiều vùng bị cô lập. Hiện, lực lượng chức năng vừa triển khai các tổ công tác cứu dân, vừa khẩn trương tiếp tế lương thực, quần áo cho bà con vùng lũ.