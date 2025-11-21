Dân bật khóc khi được cứu hộ đưa ra khỏi vùng cô lập 21/11/2025 15:29

(PLO)- Các lực lượng cứu hộ ở Đắk Lắk đang khẩn trương cứu dân khỏi vùng cô lập. Nhiều người dân khi được cứu bật khóc vì xúc động.

Ngày 21-11, hàng ngàn chiến sĩ công an, bộ đội và các lực lượng khác vẫn tỏa vào những vùng bị cô lập tại các xã Đồng Xuân, phú Mỡ, Hòa Thịnh… tỉnh Đắk Lắk để cứu người dân.

Chạy đua với lũ để cứu dân

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện xã Hoà Thịnh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn lũ lịch sử. Những ngày qua, hầu hết người dân tại xã này bị cô lập, nhà cửa ngập trong biển nước, bên ngoài khó tiếp cận.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân vào vùng an toàn. Ảnh: V.T

Để cứu dân, các lực lượng đã tăng cường thêm ca-nô công suất lớn và các phương tiện chuyên dụng hướng về xã Hòa Thịnh.

Tại thôn Phú Phong, xã Hoà Thịnh, một địa điểm bị ngập nặng, PV ghi nhận không khí sơ tán người dân nơi đây đang diễn ra rất khẩn trương.

Những chiến sĩ công an, bộ đội… dầm mình trong nước, hướng dẫn, hỗ trợ người dân lên phương tiện cứu hộ; Những chuyến cano, xuồng máy rẽ nước vào ra liên tục, cấp tốc chở người dân thoát khỏi lũ dữ làm “ấm” lại vùng quê mấy ngày qua.

Một cụ già được dìu vào vùng cao. Ảnh: V.T

Trung tá Nguyễn Văn Phúc (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết vào sáng nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Đắk Lắk đã cơ động khẩn cấp đến xã Hòa Thịnh, phối hợp cứu người dân.

Theo Trung tá Phúc, riêng thôn Phú Phong có hơn 1.000 người dân bị cô lập, trong đó có nhiều người già và trẻ em.

Các lực lượng vẫn căng mình để cứu dân. Ảnh: V.T

“Trước mắt, chúng tôi ưu tiên cứu người già, người bệnh, phụ nữ và trẻ em ra trước. Những nơi ngập ít hơn, sẽ tiến hành dìu bà con ra sau. Những ngày qua, nhiều đồng chí đã mệt lả vì ngày đêm dầm mình trong nước. Lũ lớn, ngập nhiều nơi, anh em vẫn cố gắng chạy đua với lũ để cứu dân”, Trung tá Phúc nói.

Người dân bật khóc khi được cứu

Khi thấy người thân và bà con chòm xóm được cứu hộ, ông Nguyễn Văn Sự (ngụ thôn Phú Phong), mới thở phào, mắt rơm rớm vì xúc động.

Người mẹ đón con được cứu khỏi vùng ngập. Ảnh: V.T

Nhà ông Sự xây kiên cố, ở vị trí cao nên khi xảy ra lũ lụt, có hơn 30 người đến lánh nạn. Trước cảnh bốn bề là nước, đường sá chia cắt ông Sự và bà con lòng như lửa đốt, họ liên tục gọi ra ngoài cầu cứu, mong sớm được đưa đến nơi an toàn.

“Do nước lũ dâng cao, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận sớm nên chúng tôi kẹt lại. Giờ mọi người được cứu, ai nấy an toàn, tôi thực sự rất cảm kích”, ông Sự nói.

Đón đứa con gái năm tuổi từ tay lực lượng cứu hộ, chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ thôn Phú Phong) òa khóc.

Các lực lượng vẫn tỏa đi các hướng để cứu dân. Ảnh: V.T

Chị Hạnh cho biết mấy hôm trước chị về nhà ngoại lo việc. Hôm 19-11, chị Hạnh quay lại nhà thì cả vùng đã ngập trong biển nước, không thể tiếp cận. Qua điện thoại, chị Hạnh nhận tin chồng và con gái phải leo mái nhà trú tránh vì lũ lên quá nhanh.

“Nghe điện thoại xong, tôi như đứt từng khúc ruột. Mỗi phút, mỗi giây tôi đều lo cho an nguy của chồng con. Nay công an vào kịp, cứu được chồng con tôi và mọi người, thực sự rất biết ơn các anh”, chị Hạnh chia sẻ.

Nhiều trẻ nhỏ được đưa khỏi vùng lũ. Ảnh: V.T

Cùng ngày 21-11, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã đến xã Hòa Thịnh để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Ông Triết yêu cầu các lực lượng khẩn trương nhất có thể, cứu dân ra khỏi vùng cô lập. Đồng thời, ông Triết yêu cầu triển khai các túi an sinh, với đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men để cứu trợ người dân vùng lũ.

Theo báo cáo của Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đợt lũ từ ngày 19 đến nay tại Đắk Lắk đã khiến nhiều người chết, khoảng 40.000 căn nhà bị ngập, nhiều vùng bị cô lập. Hiện các lực lượng vẫn cấp tốc triển khai vào vùng lũ cứu dân, tiếp tế lương thực, thực phẩm.

Nhiều khu vực ở Đắk Lắk bị ngập sâu trong nước. Ảnh: N.D

UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai đối với 40 xã, phường để triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó.