Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường 21/11/2025 12:21

Ngày 21-11, theo UBND tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 40 xã, phường, khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập dân cư, gây nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Công an cứu trợ người dân trong vùng lũ. Ảnh: C.A

Cùng với cơn bão số 13 và mưa lũ, đến ngày 20-11 tại Đắk Lắk có 19 người tử vong, 6 người mất tích; 400 căn nhà hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 nhà bị tốc mái, 85.700 lượt nhà bị ngập; hơn 12.800 hộ bị cô lập, 15.300 lượt hộ phải sơ tán…

Ngoài ra, hơn 17.700 lồng, bè, 950 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 500 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị hư hỏng; 3.000.000 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi.

Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực... bị hư hỏng ở mức độ khác nhau.

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp đối với 40 xã, phường để ứng phó và khắc phục hậu quả

Nhiều căn nhà ngập trong nước. Ảnh: C.A

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

Khẩn trương đánh giá toàn diện, tập trung sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc… sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà. Tổ chức hỗ trợ, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, tập trung mọi nguồn lực khắc phục nhanh nhất hậu quả sau bão.