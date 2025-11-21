Đắk Lắk: Khẩn cấp cứu hộ, tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ 21/11/2025 11:00

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các lực lượng khẩn cấp cứu hộ, bố trí lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm phù hợp để tiếp tế cho người dân.

Ngày 21-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp khẩn nhằm triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu bé trai cùng gia đình bị kẹt trong nước lũ. Ảnh: C.A

Hiện, nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn ngập sâu, hàng chục ngàn căn nhà đã chìm trong biển nước.

Tại cuộc họp, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết cần khẩn trương tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 34 xã, phường phía Đông tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm, trưng dụng phương tiện.

Theo ông Tuấn, nhiệm vụ cấp bách nhất là tiếp tục cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn. Song song đó, phải đảm bảo việc cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế…

Ông Tuấn yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông cùng với các địa phương tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến, tạo điều kiện ưu tiên nhất đối với các phương tiện tham gia công tác cứu hộ, cứu trợ.

Tại cuộc họp khẩn, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, chỉ đạo các ngành, địa phương tạm dừng các sự kiện, cuộc họp không cần thiết. Đồng thời huy động tối đa lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là tại các xã, phường Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Phú Hòa 2.

Công an cứu hộ người dân, đưa về nơi an toàn. Ảnh: C.A

Ông Triết cũng yêu cầu các lực lượng bố trí hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ tại các điểm phù hợp, nhanh chóng tiếp cận, kịp thời phân phát, cứu trợ cho người dân.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, đến chiều 20-11 đã xuất 12.536 thùng mì, 3.155 thùng nước cùng các mặt hàng thiết yếu khác để chuyển đến 16 xã, phường. Trong ngày 21-11, dự kiến tiếp tục xuất 38.800 thùng mì và 3.200 thùng nước cùng nhiều nhu yếu phẩm khác.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiếp nhận 30 tấn hàng hóa để đưa đến các vùng bị ngập sâu cứu trợ người dân. Ngoài ra, bà con nhân dân cùng nhiều hội nhóm thiện nguyện phía Tây tỉnh Đắk Lắk đang tập kết nhu yếu phẩm để hỗ trợ vùng lũ.