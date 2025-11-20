Mưa lũ lịch sử làm 50 người chết và mất tích 20/11/2025 20:09

(PLO)- Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo điều động 18.066 lượt người và 441 lượt phương tiện giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phát đi thông tin cập nhật tình hình mưa lũ tại miền Trung, tính đến 17 giờ 30 ngày 20-11.

Theo đó, mưa lũ đã làm 50 người chết, mất tích, trong đó 41 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắc Lắk 16, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4); 9 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1).

Mưa lũ khiến 167 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 79, Đắk Lắk 08, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 26); hiện có 52.056 nhà ngập (Quảng Trị 99, Huế 635, Đà Nẵng 184, Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 22.938, Khánh Hòa 9.000).

Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề đối với miền Trung. Ảnh: TT

Các địa phương đã di dời, sơ tán 18.837 hộ/61.793 người. 13.071 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại (Quảng Trị 79ha, Đà Nẵng 59ha, Đắk Lắk 1.106ha, Khánh Hòa 10.600ha, Lâm Đồng 1.227ha); 2.066ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại (Quảng Trị 10ha, Đà Nẵng 59ha, Quảng Ngãi 4ha, Đắk Lắk 392ha, Khánh Hòa 1.600ha). 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị 848 con, Đà Nẵng 352 con, Quảng Ngãi 29 con, Đắk Lắk 5.283 con, Khánh Hòa 24.219 con). 88 ha thủy sản thiệt hại (Khánh Hòa).

Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông: 2 vị trí QL1; 14 vị trí đường Trường Sơn Đông; 01 vị trí QL14; 03 vị trí QL 14E; 01 vị trí QL14H; 07 vị trí QL 40B; 02 vị trí QL20 (trong đó có sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn và sạt lở, đứt gẫy đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp); và 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Ngày 19-11, ngành đường sắt đã dừng 8 chuyến tàu khách và ngày 20-11, tiếp tục dừng 6 chuyến khách (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5).

Về hàng không, cảng Hàng không Tuy Hoà dừng khai thác từ 10h đến 24h ngày 20-11.

Về điện, 1.010.720 khách hàng mất điện, đã khôi phục 614.580 khách hàng, còn mất điện 396.140 khách hàng (Đà Nẵng 3.97; Gia Lai: 152.648; Đắk Lắk: 118.823; Khánh Hòa: 120.597).

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ 19 giờ ngày 19-11 - 17 giờ 20-11, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rất to >120mm, có nơi >300mm, một số trạm mưa lớn: Hòa Tâm (Đắk Lắk) 268mm; Sông Hinh (Đắk Lắk) 307mm; Hồ Mỹ Thuận (Gia Lai) 220mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 665mm, Đồng Trăng (Khánh Hòa) 328mm; Hồ Đá Đen (Khánh Hòa) 325mm.

Từ 13 giờ ngày 20-11, mưa tại các tỉnh đã giảm, phổ biến <50mm, riêng Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) mưa 102m.

Dự báo, từ chiều tối ngày 20-11 đến hết ngày 21-11: Phía Đông các tỉnh từ Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm. Từ đêm 21-11 đến hết ngày 22-11: Phía Đông các tỉnh từ Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, lũ trên sông Ba tại Đắk Lắk đã đạt đỉnh và đang xuống, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên (tại trạm Giang Sơn là 424,84m, trên BĐ3 0,84m).

Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa là 6,74m, trên BĐ3 1,04m (vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) là 0,16m), đang dao động ở mức cao; Trên sông Cái Phan Rang tại Phan Rang là 4,69m, trên BĐ3 0,19m, đang xuống; Trên sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng là 10,36m, dưới BĐ3 0,64m, đang xuống.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở mức dưới BĐ3 đến trên BĐ3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3. Trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2 đến trên BĐ2; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở mức BĐ1; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Về tình hình hồ chứa, các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Ba đã cắt giảm 96,3 triệu m3 góp phần giảm lũ cho hạ du.

Ngày 20-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp tục trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa (tham gia Đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và tổ chức họp với 4 địa phương Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng để triển khai công tác ứng phó.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo điều động 18.066 lượt người và 441 lượt phương tiện giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; điều động 4 máy bay trực thăng sẵn sàng cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh huy động 41.767 lượt CBCS và 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn lương thực từ nguồn dữ trữ quốc gia; 3.000kg, hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu, 60 thuyền phao, 30 ca nô, 04 thuyền công suất lớn, 500 chiếc áo phao, 150 chiếc đèn pin áp suất cao.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ 600 tỉ đồng để thực hiện các nội dung khắc phục hậu quả do thiên tai; đề nghị lực lượng Công binh Quân khu 7 phối hợp với địa phương khảo sát, khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng (Đèo Preen, đèo Mimosa).

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ 1 xuồng DT3, 2 máy phát điện, 6.000 phao tròn, 3.000 áo phao, 50 bè nhẹ.